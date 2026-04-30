研華首季EPS創單季新高 第二季營運維持樂觀看法

研華首季全球各區域營收皆年增雙位數百分比，管理層看好第二季營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）董事會今天通過首季財報，受惠於出貨接單比值（B/B Ratio）持續成長，首季歸屬母公司業主淨利33.34億元、每股盈餘（EPS）3.85元，兩項數字皆創歷年單季新高。展望第二季，管理層對後續營運維持審慎樂觀看法。

研華首季營收203.85億元，季增13.7%、年增17.5%，毛利率39.1%，季減0.7個百分點、年減1.4個百分點，營益率18.3%，季增2.6個百分點、年增1.4個百分點，歸屬母公司業主淨利33.34億元，季增7.4%、年增23.9%，每股盈餘3.85元，季增7.2%、年增21.5%。

請繼續往下閱讀...

研華統計，首季全球各區域的營收表現皆有雙位數成長，北美年增13%、北亞年增15%，歐洲年增19%，新興市場年增24%，中國年增38%，台灣年增74%。旗下各個事業群表現良好，智能系統事業群 （iSystems）年增19%、物聯網自動化事業群 （iAutomation） 年增19%、嵌入式事業群 （Embedded Sector）年增15%。

此外，嵌入式運算與周邊系統（EIoT）年增23%、應用電腦事業群 （ACG） 年增5%。智能服務事業群 （iService）因受到北美醫療及零售專案需求放緩，僅年增3%。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，首季受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極，整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.77，其中北美達2.37，歐洲及中國則分別成長至1.76及1.30，三大區域皆呈現季增。

展望第二季，陳清熙認為，在面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀，將持續深化邊緣運算與自有AI邊緣運算策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法