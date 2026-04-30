陳時中拋「證交稅」挹注健保 行政院：尚未定案

行政院政委陳時中拋「證交稅」挹注健保，行政院表示，尚未定案。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕全民健保實施31年，財務永續備受挑戰，行政院政委陳時中昨提出，將現行千分之3證券交易稅提撥部分挹注健保，不增加投資人的現有負擔，同時能確保未來約20年健保財務平衡。行政院發言人李慧芝今（30）日在行政院會後記者會說，健保財務永續是政府的重要目標，會持續傾聽各界意見，都還在討論當中，並沒有定案。

歐洲在台商務協會（ECCT）昨舉辦「2026 歐洲台灣醫療論壇」，陳時中發表演講指出，台灣全民健保制度「世界第一」是值得自豪的成就，但是財務相當不健全，健保收支長期存在1至2％缺口，導致每隔數年便會浮現財務危機，改革勢在必行。

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他表示，衛福部非常清楚健保費用收入的資本利得占比過低，曾提出補充保費制度調整的討論，無法達成社會共識而作罷。他建議在不影響投資人現有負擔前提下，仿效菸品健康福利捐的模式，將現行千分之3稅率的證券交易稅提撥一部分挹注健保，就能落實量能付費、全民負擔的健保精神。

對此，行政院發言人李慧芝指出，健保財政永續是政府重要目標，為了達到這個目標，各界都有諸多構想，行政院會持續傾聽各界意見，相關方案都還在討論當中，目前未有定案。

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