穩懋首季EPS 1.26元 估Q2營收持續成長14％-16％

穩懋首季EPS1.26元，估Q2營收持續成長14%-16%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）今（30）日舉行線上法說會，首季營收45.90億元、季減4%，稅後淨利5.33億元、每股稅後盈餘（EPS）1.26元；展望2026年第二季，穩懋認為，隨著拉貨動能轉強，預計營收季成長可達mid-teens百分比（14%-16%）、毛利率則維持約high twenties（27%-29%）水準。

穩懋指出，首季產能利用率維持60%，不過產品組合略差於去年第四季，致使第一季營業毛利率、營業淨利率下滑，觀察首季Optical在手機3D感測上，隨美系旗艦手機備貨進入淡季、業務下滑最為明顯，WiFi方面，有部分router業務受到記憶體短缺影響致使銷售略為下降；整體來看，四大產品線中僅有Cellular PA受到全球中高階手機機種需求回溫，在整體出貨上呈現季增狀況。

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展望第二季，穩懋認為，在既有手機業務上聚焦中高階手機機種，因記憶體缺貨市況對中高階手機影響較低，對Cellular PA並不悲觀，另隨著AI算力需求提升以及技術迭代升級，光傳輸已成為大勢所趨，而三五族化合物半導體在光傳輸模組中扮演著關鍵角色，市場需求增溫，最後Infrastructure成為穩懋近年轉型有成的另一代表，在航太衛星、Data Center、5G基建等，客戶組成日趨多元，期待在商用動能可期的低軌衛星手機通訊需求、以及更高頻段的持續導入，將更有助於穩懋在新太空經濟的競局中持續發揮所長。

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