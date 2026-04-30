友達首季轉虧但毛利改善 董座：續拚轉型穩獲利

友達首季轉虧、但毛利改善 董座：續拚轉型穩獲利（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）今日舉行法人說明會並公布第一季財報。友達首季合併營收690.3億元，季減1.6%、年減4.3%；受惠匯率有利及面板價格回升，首季毛利率較去年第四季改善，本業虧損同步縮小。不過，由於去年第四季有業外處分廠房收益挹注，今年首季缺乏相關收益支撐，歸屬母公司業主淨損11.4億元，每股稅後虧損0.15元，單季再度轉虧。

彭双浪表示，雖然第一季出貨量減少，但受惠電視面板價格回升，以及新台幣兌美元匯率變動有利，加上公司持續優化產品組合並控管營運費用，使本業營運逐季改善，毛利率明顯提升，營業虧損較上季縮小13億元。

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彭双浪指出，友達近年已逐步由高度競爭、景氣循環波動較大的消費性面板供應商，轉型為以顯示技術為核心的系統與解決方案供應商。從2024年、2025年至今年第一季毛利率持續改善來看，顯示公司以價值創造優先的轉型方向正確，但目前獲利規模仍不足以支撐本業全面轉盈，未來將持續朝穩定獲利目標努力。

展望第二季，彭双浪表示，受到去年第四季及今年第一季提前拉貨效應影響，消費性電子產品需求將略為轉弱，因此Display相關營收預估將較第一季下滑；此外，上半年因大型國際運動賽事帶動的促銷需求，也已大致反映完畢。

對於下半年市況，彭双浪坦言，近期地緣政治與戰爭風險升高，加上能源價格波動、通膨走勢及全球經濟前景仍具高度不確定性，使市場需求更加難以預測，客戶拉貨能見度也偏低。公司對2026年整體經濟情勢抱持審慎態度，將密切關注國際局勢變化，並動態調整營運策略。

此外，因應原物料及成本上升壓力，彭双浪表示，友達將持續推動cost down措施，包括與供應商協商降低成本、改善產品設計及提升材料使用效率；若原物料成本進一步攀升，也將適度反映於產品售價。

彭双浪並提到，今年4月Touch Taiwan展已出現明顯轉變，產業焦點從過去著重面板規格競爭，逐步轉向顯示技術與應用整合。友達於此次的展會中，攜手子公司展示CPO光通訊、AR技術及衛星應用等新技術，向市場展現公司正加速轉型，從顯示製造邁向技術驅動發展，盼帶動未來逐步走向穩定獲利。

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