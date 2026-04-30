經長今晚赴美參加Select USA 先去鳳凰城台貿中心揭牌

經濟部長龔明鑫（前排左3）今晚啟程赴美。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫今晚將率團出訪，參加由美國商務部主辦的2026「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit） ，他透露，此行會先前往亞利桑那州，掌握台商投資環境與對美投資佈局。據悉，他將先參加5月1日的鳳凰城台貿中心揭牌。

龔明鑫今天出席台電80周年慶祝活動，被問及台灣今年參與SelectUSA規模，他表示，根據AIT統計，台灣團隊規模位居全球前列，可能蟬聯最大團。

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而他也透露，台灣時間30日晚間啟程赴美，會前往亞利桑那州。據了解，經濟部今年增設的鳳凰城台灣貿易投資中心將於5月1日正式開幕，龔明鑫此行將先前往參與揭牌儀式。

龔明鑫特別指出，台灣企業對美國市場與投資有興趣，政府將協助了解投資環境，並向美方反映企業需求。他舉例，其他國家的水電供應都不像台灣這麼有效率，需要事前政府對政府溝通，以確保投資順利。

另外，被問到近期藍白提出空污法修正草案，他也回應，工總已說明，對產業影響是蠻大，不只影響台電而已，他說，修法呼聲非常清楚，希望能暫緩。龔明鑫更話鋒一轉，根據台中自己公佈的資料，從2018年到現在空污大幅改善，他強調，既然空品改善非常好，就不要用這個理由（修法），影響到穩定供電。

至於台電總經理王耀庭即將退休，龔明鑫也再次讚許王耀庭的專業表現，的確因年齡而退休，但台電有許多相關法人單位，未來仍請其協助培訓人力技術；台電董事長曾文生則補充，總經理交接會在母親節後交接；根據規劃台電總經理會在5月11日交棒，王耀庭則會轉任台電子公司台灣機電工程服務社（台機社）董事長。

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