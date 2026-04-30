台積電啟動鋰鐵電池世代升級計畫，強化儲能安全。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電致力提升永續風險控管，在逐步將鋰鐵電池導入新建與既有廠區不斷電系統（UPS）、汰換鉛酸電池以達節能及環保效益的同時，為進一步強化作業環境安全與電池能源管理，攜手供應商及內外部專家啟動「鋰鐵電池世代升級計畫」，針對海內外廠區約40.8萬顆鋰鐵電池進行盤點與優化，並透過熱失控實驗（Thermal Runaway）驗證電池安全性能及電池管理系統（BMS）防護有效性。

台積電表示，今年第1季成功將第一代及第二代鋰鐵電池管理系統全面升級至第三代，可精準偵測電壓、電量、電流、溫度與健康度，並將數據即時回傳至廠務監控及數據收集（SCADA）系統，有效強化儲能安全及管理效能。

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鋰鐵電池以其高節能性、長循環壽命及環保特性，成為UPS穩定運作與優化能效的重要元件。台積電於2017年完成廠內產線驗證後，開始使用第一代鋰鐵電池，並透過採樣板（Sampling Board）監測電壓，確保系統運作安全；因應國際電工委員會（IEC）發布IEC 62619工業應用二次鋰離子電池安全標準，2018年公司導入第二代鋰鐵電池，搭載的BMS除電壓外，新增電量、溫度及健康度監測功能，提升電池狀態整體監控能力。

為深化對電池技術的持續投入並遵循國際規範，以符合美國消防協會（NFPA）發布的NFPA 855固定式儲能系統安裝安全標準，2019年台積電與供應商展開第三代鋰鐵電池應用研究。第三代BMS具備監控電壓、電量、電流、溫度及健康度等關鍵參數功能，並整合廠內SCADA系統，實現即時回傳數據與遠端診斷，當異常發生時可立即判斷故障點，整體應變效率提升25%；2024年更進一步進行鋰鐵電池熱失控實驗，驗證其於極端條件下的安全性能，為既有系統升級奠定可靠基礎。

在全面升級鋰鐵電池管理系統至第三代的同時，台積電也研發鋰鐵電池開關連動跳脫裝置，可於BMS偵測到電池異常時，自動切斷鋰鐵電池電力供應，避免潛在危害、提升系統運行安全；預計2027年完成跳脫裝置安裝，體現對電池安全最高標準的承諾。

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