賴總統：今年撥補勞保1300億 政府做勞工的靠山

賴總統說，今年也將撥補1300億元勞保基金，做所有勞工朋友的靠山。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕五一勞動節前夕，賴清德總統今接見全國模範勞工、全國模範移工，感謝廣大勞工的貢獻，成就繁榮發展的台灣。賴總統表示，政府多管齊下推動「尊嚴勞動，友善職場」的目標，「勞工保險條例」已完成修法，將政府撥補責任明文入法，今年也將撥補1300億元勞保基金，政府會做所有勞工朋友的靠山，讓大家的退休生活更有保障。

賴清德表示，明天就是五一勞動節，感謝百工百業勞工每天兢兢業業、認真打拚，沒有大家的付出和貢獻，就沒有今天繁榮發展的台灣。今年有51位全國模範勞工、10位全國模範移工獲選，尤其要向10位獲獎的移工朋友表達感謝，台灣相當珍惜移工的付出，也期盼大家在台灣繼續打拚，為台灣做出更多、更好的貢獻。

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賴清德提到，百工百業、中小微企業是台灣護國群山的基石。過去一年在大家的共同打拚下，台灣經濟成長率達到8.68%、15年來最佳，這週台股更創下歷史新高，代表台灣產業的世界級實力，更是所有勞工的成功，政府會持續協助產業升級發展，提升競爭力，讓勞工就業安定，並繼續精進勞工條件和權益，確保經濟成長的果實都能夠為全民所共享。

賴清德說，「尊嚴勞動，友善職場」是政府的目標，多管齊下要讓每位勞工獲得更大支持。首先，基本工資已連續10年調升，月薪從2016年的28k調升到29.5k、時薪也來到196元，不分國籍一律平等，超過247萬名勞工受惠，下一次如果再調高，將突破月薪3萬元。

賴接著說，第二，「勞工保險條例」已完成修法，除了將「政府撥補」明確入法，也建立了定期財務檢討機制，來確保勞保制度能夠長期穩健運作。政府2020年開始持續撥補勞保基金，今年也將撥補1300億元；政府要做所有勞工的靠山，讓大家的退休生活更有保障。第三，今年正式實施「彈性育嬰假新制」、「強化企業托育新制」及「擴大生育補助方案」，減輕年輕世代負擔。

賴清德強調，職場安全、勞動尊嚴和生活照顧是政府會繼續努力的方向。台灣經濟越強，就業就該越穩定；台灣產業越進步，勞動尊嚴也要一起進步，這才是台灣應該要走的道路，感謝每一位勞工用雙手支撐國家的發展、創造豐碩的成果，盼未來繼續借重大家的專業，攜手打拚讓台灣繼續大步向前。

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