關稅壓力與中國競爭夾擊，福斯Q1利潤下滑14％。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車巨頭福斯（Volkswagen）週四（30日）公布第1季財報，獲利表現不如市場預期，主因是美國關稅提高，以及中國汽車品牌競爭日益激烈。

《CNBC》報導，根據財報數據顯示，福斯今年第1季營業利潤為25億歐元（約新台幣925.81億元），較去年同期下降14.3%，也低於分析師預期的接近40億歐元（約新台幣1481.29億元）；第1季銷售收入為756.6億歐元（約新台幣2.8兆元），較去年同期下降2.5%，略高於市場預期的754.5億歐元（約新台幣2.79兆元）。

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對於獲利表現不如市場預期，福斯執行長布魯默（Oliver Blume）表示，戰爭、地緣政治緊張、貿易壁壘、法規趨嚴以及來自中國的激烈競爭，皆對公司營運造成壓力。不過他也強調，在這樣充滿挑戰的環境下，公司仍取得實質進展。

此外，持續中的中東危機也可能抑制豪華車需求。布魯默上月曾警告，伊朗戰事可能會影響旗下保時捷（Porsche）與奧迪（Audi）的銷售。

報導指出，為了在中國車企強勢競爭下提升獲利能力，福斯正推動大規模裁員與產品策略調整，預計到本世紀末前在德國裁減約5萬名員工。

展望未來，福斯預估2026年的營業銷售報酬率將落在4%至5.5%之間，高於2025年的2.8%。

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