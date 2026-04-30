國巨AI高峰會 董座陳泰銘：高門檻、高客製化的市場為營運重點

國巨集團陳泰銘宣布以高門檻、高客製化的高端市場為營運重點。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）今日舉行「2026國巨集團人工智慧高峰會」，董事長陳泰銘親自出席，他表示「國巨已經不是你以前認識的國巨」，未來重心放在高門檻、高客製化以及具有成長性的高端市場，AI絕對是國巨投資與耕耘的重點，他強調「國巨在AI所有的應用領域絕對不會缺席」。

陳泰銘表示，國巨在這兩年做了很多努力，尤其是與AI領導廠商合作，做很多客製化產品，他感慨的說，上一次台灣在世界科技演進的正中心扮演重要角色，而AI崛起，國巨從PC及智慧型手機的發明後，也有質與量的改變，這個轉變還在繼續進行中。

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陳泰銘認為，國巨持續進行許多重要的國內外併購里程碑，包括2000年併購飛利浦的先進陶瓷材料元件部門、2018年的普思、2019年的基美，2023年併購兩個歐洲感測器公司，再加上2025年併購日本芝浦溫度感測器公司；他直指「國巨已經不是你以前認識的國巨」，從過去以標準品為主的生意，轉型為客製化產品及高階特殊品生意為主的公司。

他也提到，國巨在AI世代擁有三大優勢，第一，客戶對能提供「全方位解決方案」的供應商需求上升；第二，AI世代對於速度及反應的重視，被動元件廠商需要與晶片設計公司越走越近，做出客製化與最有差異化的解決方案；第三，台灣就是AI的中心，國巨的「速度」以及「客戶優先」的企業文化，絕對會在AI產業供應鏈的競賽中受惠及勝出。

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