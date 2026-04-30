快完蛋了？伊朗貨幣一瀉千里淪壁紙 1個煎蛋要100萬里亞爾

伊朗經濟陷入困境，貨幣大幅貶值。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗經濟瀕臨崩盤，週三（29日）伊朗里亞爾在公開市場匯價一瀉千里，貶至181萬里亞爾兌1美元，創新低，一年前則是81.1萬里亞爾兌1美元，幾乎快淪為壁紙。在德黑蘭市中心，一個煎蛋要100萬里亞爾，一個漢堡要500萬里亞爾，民眾哀號。

綜合外媒報導，伊朗日益惡化的經濟危機引發國家媒體和官方人士異常直白的警告，戰爭、通貨膨脹和物資短缺擠壓著家庭生活，暴露出政府應對措施的局限性。

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受美國封鎖影響，伊朗經濟陷入困境，里亞爾兌美元匯率跌至歷史新低，週三（29日）貶至181萬兌1美元。

同一天，在德黑蘭市中心，一個煎蛋要100萬里亞爾，一個漢堡要500萬里亞爾，在這個最低月工資略高於2億里亞爾的城市，這樣的價格令人難以承受。

專家警告，貨幣重貶可能會加劇伊朗的通貨膨脹。伊朗是一個進口大量商品的國家，從食品和藥品到電子產品和原料，所有這些商品都受到美元匯率的影響。

美國正利用其軍事能力和經濟封鎖來降低伊朗的石油出口，而近年來，美國也一直透過制裁來實現這一目標。目前美國正在砍斷伊朗的經濟命脈，美國財政部已將中國煉油廠列入黑名單，中國是伊朗原油的最大買家，並打擊涉嫌為德黑蘭石油貿易提供便利、與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的銀行和加密貨幣管道。

美國財政部長斯科特貝森特在社交媒體上表示，我們將追踪德黑蘭正拼命試圖轉移到國外的資金，並打擊與該政權有關的所有金融生命線。

更慘的是，阿拉伯聯合大公國（阿聯）不再是伊朗的主要貿易夥伴和進口市場，這也對伊朗經濟產生了重大影響，使其更加依賴西部的土耳其和伊拉克等陸地鄰國以及東部的巴基斯坦。過去兩個月，阿聯關閉了境內眾多伊朗機構，包括金融中介機構，並要求伊朗公民離開，也表示需要數年時間才能將雙邊關係恢復到以前的水平。

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