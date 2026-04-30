即使有錢也「不該買房」？千萬富翁揭背後原因讓人意外

理財專家Ramit Sethi認為，即使是高收入族群，也未必適合買房。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財專家、Netflix節目《How to Get Rich》主持人Ramit Sethi是一名白手起家的千萬富翁，他在近日表示，即使是高收入族群，也未必適合買房，甚至直言「在任何收入水準下，買房都可能是一筆不划算的交易」。

Ramit Sethi長期透過社群平台分享財務管理觀念，近期在影片中針對「買房是否必要」提出看法。他指出，自己雖已是身價不菲的千萬富翁，卻從未購置房產，甚至不投資任何不動產。

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他認為，過去數十年來，大眾被塑造出「成家、工作、買房」的理想人生藍圖。然而，隨著房價持續上升，購屋門檻日益提高，這樣的「美國夢」未必適用於所有人。

Ramit Sethi進一步點出多項常見迷思，包括「房價一定上漲」、「房產每10年翻倍」、「利用槓桿能放大財富」以及「房貸利息抵稅等於省錢」等。他強調，房價同樣存在下跌風險，並沒有證據顯示一定會翻倍，尤其在2008年金融危機後更明顯。且持有房產的維護成本、稅負與保險等支出不容忽視；槓桿操作也可能放大損失，而非只有收益。

此外，他提醒，在高生活成本城市，購屋支出往往高於租屋。他自身選擇將資金投入市場投資，取得更高報酬。他直言，若未詳細計算總成本便貿然買房，是「極大的財務錯誤」。

在是否購屋的判斷上，他建議民眾應審慎評估，包括是否會長期居住、住房支出是否低於收入28%、是否具備20%頭期款，以及能否承受房價波動等因素。他也強調，房屋應優先視為消費，而非單純投資工具。

不過，Ramit Sethi並未完全否定購屋。他表示，未來仍可能買房，但將視為一項「情感大於理性的決定」。他最後強調，擁有房產並非成功的唯一標準，租屋同樣是一種合理且可行的生活選擇。

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