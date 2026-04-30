挖牆角爛招曝光！紐時曝中國施壓台灣1友邦

外媒指出，中國正加大對巴拉圭施壓，要求與台斷交。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國以經濟威脅多個國家與台斷交，巴拉圭是南美洲唯一與台灣維持邦交的國家，並已成為拉丁美洲最反中的國家之一。紐時披露，中國正加大對巴拉圭施壓，要求與台斷交。過去18個月，中國被指多次發動針對巴拉圭政府機構的網路攻擊，賄賂該國政界人士，並以奢華的北京之旅拉攏議員。中國外交官也警告巴拉圭，盡快在中國與台灣台之間「做出正確選擇」。

報導說，巴拉圭是當今南美洲唯一與台灣維持邦交的國家，並已成為拉美最反中的國家之一，也因此贏得美國的好感，使其成為川普政府在該地區抗衡中國時頗受青睞的伙伴。

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美國國務卿魯比歐稱讚巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）是美國的堅定盟友，而川普總統也表示，潘尼亞做得非常出色。

潘尼亞接受《紐時》採訪時表示，巴拉圭與台灣有一個共同點：它們都是弱勢的一方。他解釋說，巴拉圭曾與鄰國巴西和阿根廷這兩個「巨人」抗爭，包括19世紀那場導致其人口損失一半的戰爭，這種經歷讓它本能地認同台灣試圖維持與中國分離而進行的努力。

為強化對友邦的支持，台灣向巴拉圭提供2億美元貸款用於為貧困人口建造住房，並捐贈2000萬美元蓋新醫院。台灣也為800多名巴拉圭人提供赴台學習STEM（科學、技術、工程和數學）的獎學金，並資助在巴拉圭首都亞松森建設一所價值1800萬美元的科技大學。

同時，台灣的專家也幫助巴拉圭啟動本土的水產養殖業，此舉旨在使巴拉圭經濟多元化，因為巴拉圭經濟目前主要依賴牛肉和大豆。

去年，巴拉圭經濟成長6.6%，在該地區表現出色。潘尼亞強調，巴拉圭即便沒有與中國建立關係，表現也優於南美洲其他國家，那麼，他們還能為我們帶來什麼額外的東西？

巴拉圭總統潘尼亞今年3月在美國參加由川普主辦的拉美保守派領袖峰會期間接受《紐時》採訪時也說，許多拉丁美洲國家轉向北京是為了追求「短期利益」。潘尼亞表示，隨著中國吸走他們的原料，又以廉價製成品衝擊本土產業，這些國家已經後悔莫及。

不過，報導示警，中國正加大對巴拉圭施壓，要求與台灣斷交。在過去18個月之中，中國被指多次發動針對巴拉圭政府機構的網路攻擊，賄賂該國高層政界人士，並以奢華的北京之旅來拉攏議員。中國外交官也警告巴拉圭，應盡快在中國與台灣之間「做出正確選擇」。

報導提及，與台灣保持外交關係的國家在對中出口方面往往面臨障礙，包括農產品、牛肉及其他大宗商品的貿易壁壘。因此，有些巴拉圭人呼籲政府改變立場。

在2月結束為期六年的任期之前，台灣駐亞松森大使韓志正強調，台灣是一個可靠的伙伴，遠比與某個「巨人」結盟還好，就算轉向中國，也看不見得能帶來發展。

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