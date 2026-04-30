孤獨經濟當道！全國1人家戶數創高破4成

超高齡社會、不婚、少子女化等多重因素交疊，造成全國家戶人口數僅1至2人的現象擴散。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕超高齡社會、不婚、少子女化等多重因素交疊，造成全國家戶人口數僅1至2人的現象擴散，甚至占比已攀升至61.7%，其中家戶人口數僅1人的占比則高達40.5%，也就是每2.47戶就有1戶是1人家戶。房產業者認為，此趨勢凸顯全台家戶則走向「孤獨經濟」當道的局面。

根據內政部戶政司最新發布，2025年全台家戶數已達985.15萬戶，其中1戶1人的數量高達399.3萬戶、將近要400萬戶，占比約40.5%，另外2人一戶的數量則有208.25萬戶、占比約21.1%，兩者相加高達607.55萬戶、占比達61.6%，相當於每1.62戶就有1戶人口數為2人以內。

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清華安富房價指數指出，此波家戶結構劇烈變化，主因不外乎晚婚、不婚衝擊，導致青壯年單人戶快速增加再來則是少子女化衝擊持續加重，尤其新生兒數屢創新低，最後則是超高齡社會逐步擴大，戰後嬰兒潮世代邁入高齡後，子女外移形成空巢家庭，帶動獨居長者同步上升。

三主因 推高1人1戶的家戶數量

進一步觀察2007年全國家戶數結構，該年度1人1戶的占比約26.9%，但歷經20年歲月，則大幅增加13.6個百分點，顯示人口數少的家戶型態已經不可逆。

此外，房價與家戶結構間也形成互為影響雙向關係。尤其高房價壓力迫使購屋負擔能力有限的購屋族傾向「縮小購屋坪數」，另一方面，小家庭與1人1戶的數量增加，也反過來推升小宅需求，整體而言，在人口結構偏向小家庭化與房價高檔盤整的雙重影響之下，新建案推案走勢已呈現「坪數下修、單價上升」的趨勢。

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