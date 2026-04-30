智慧細胞工廠啟用 樂迦打造亞洲最大自動化細胞基地

台灣樂迦再生科技（Locus Cell）今天在新竹竹北正式啟用「智慧細胞工廠」，宣告亞洲規模最大、自動化程度最高的細胞製造基地誕生。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣樂迦再生科技（Locus Cell）今天在新竹竹北正式啟用「智慧細胞工廠」，宣告亞洲規模最大、自動化程度最高的細胞製造基地誕生，開幕典禮上，樂迦再生科技分別與美天旎、澳洲Cambium Bio及正揚生醫簽署合作協議，並由樂迦自主研發的智慧機器人Cellia引導下，帶領現場貴賓進行數位化工廠導覽。

總統府資政邱義仁、衛福部次長林靜儀、多國使節及德國美天旎、澳洲Cambium Bio、日本台灣交流協會片山和之代表、美國在台協會（AIT）、德國在台協會代表等匯聚開幕典禮，新竹縣長楊文科也受邀出席，並共同見證早稻田大學專為樂迦無菌室環境穩定性測試所開發的一款「人形機器人」，於台灣首度公開亮相。

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樂迦自主研發的智慧機器人Cellia引導下，帶領現場貴賓進行數位化工廠導覽。（記者廖雪茹攝）

樂迦再生科技董事長邱俊榮致詞時表示，今天竹北廠的落成啟用，標誌著樂迦正式將生技產業的「本夢比」，轉化為實質「本益比」的歷史時刻，期許樂迦能發揮如同台積電般的智慧製造實力，不僅製造細胞，更是創造未來，將技術優勢轉化為改變病患生命的契機。

樂迦再生科技表示，智慧細胞工廠高10層樓，是目前亞洲面積最大、整合自動化與智慧化製程最完整的細胞治療生產基地。工廠採用符合國際PIC/S GMP最高規範的製造標準設計，結合「數位雙生（Digital Twin）」技術與首創的「IDMO（創新開發製造機構）」自動化製造模式，將高度複雜的細胞製程系統性標準化，大幅突破傳統產能瓶頸，為規模化生產奠定堅實基礎。

竹縣長楊文科指出，樂迦以標準化與量產化導入再生醫療製程，未來可大幅降低細胞治療成本，讓原本高價醫療走向普及，具有重要戰略價值，並將成為串聯上游技術與下游臨床的關鍵樞紐。他並強調，再生醫療產業具戰略價值，將帶動產業升級與醫療普及化發展，未來成為和台積電一樣，成為護國群山裡面的一個神山。

典禮現場上，樂迦再生科技正式與美天旎（Miltenyi Biotec）簽署合作協議，深度結合美天旎在CGT領域的變革性技術與專業知識，及樂迦在智慧製造上的卓越營運實力。同時，樂迦與澳洲再生醫療企業Cambium Bio（CMB）及正揚生醫也簽署協議，針對乾眼症先進細胞療法的大規模商業化量產合作布局。

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