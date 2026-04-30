核三原廠5月展開安檢 曾文生︰盼年底如期完成初步檢測

台電董座曾文生透露核三安檢進度。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕時序入夏，外界關注台電供電穩定，台電董事長曾文生今（30日）說明，今年夏季夜間峰負載估計超過3800萬瓩，可能突破歷史新高，不過，台電也有台中、興達等四部新燃氣機組上線，夜尖峰備轉容量率力拼維持7%；另外，核三廠安檢進度，他也透露，5月開始原廠進駐，希望年底前可如期完成初步檢測與總體狀況掌握。

台電預估今年最高用電（尖峰負載）達4294萬瓩，夜尖峰負載3853萬瓩，但已規劃新增再生能源及超過500萬瓩新機組陸續上線。台電強調，在機組正常情況下，日尖峰備轉容量率可維持10%以上、夜尖峰備轉可達7%以上。

請繼續往下閱讀...

曾文生指出，台電有8座火力電廠，目前有6座施工中，正加速興建，是前所未見紀錄。他補充，目前興達3號機已完成點火，將進入測試，台中2號機也預計30日下午點火；台電規劃中火1、2號燃氣機組與興達新2、3號燃氣機組都在今年運轉。

發展多元能源方面，再生能源至去年發電度數逼近4百億度，已是成為重要供應來源，核能機組在法律修正後，也可重新啟動，台電針對各項安檢進行中，且也執行必要社會溝通，盼社會信任台電，發電要更加多元化，只要可為國家貢獻電力的方案都成為選項。

曾文生受訪也指出，台電已提出核三廠再運轉計畫，同步進行自我安檢，核安會已經受理實質審查，日前在屏東召開首場說明會，核三原廠相關檢測工作初步會在5月開始，目標於今年底完成第一步檢測與總體狀況掌握，進度部分是「如期進行」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法