議員爆國票證副董涉霸凌想翻案 還要員工簽「放棄法律權益承諾書」 遭北市打槍

林亮君今召開記者會揭露，國票證券霸凌案不只想重啟調查翻案，更要求被害人簽署承諾書，放棄法律權益。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕國票證券副董事長陳冠如先前曾被爆出對員工言語羞辱、霸凌，台北議員林亮君今（30）日召開記者會指出，指國票證券內部認定「職場不法侵害成立」事後卻又意圖重啟調查，甚至要求受害者離職應簽承諾書「無不法之存在」，必須放棄法律權利。台北市勞動檢查處表示，重啟調查無效，針對承諾書部分，為確保勞工權益，勞動局將主動協助後續處理，勞工可透過勞資調解，或義務律師諮詢服務。

被害人今指出，因其職務為具獨立性的稽核，在處理陳冠如過去提出的檢舉案時，因結果不如陳冠如預期，導致他處處受到陳冠如攻擊，如以「董事長家臣」、「不是人」等語句言語霸凌，更藉職務之便處處刁難，讓她不堪其擾申請留職停薪。

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林亮君指出，此案在國票證券接獲申訴後依職安法啟動內部調查，認定「職場不法侵害成立」；但國票證券又另組調查小組，重啟調查，欲推翻「不法侵害成立」的認定，甚至要求被害者離職時要簽署放棄法律權利的「承諾書」。

林亮君指出，國票證券企圖翻案，並於今年三月函文勞動局，勞動局在明知職場霸凌事實成立，且問題報告已送達眼前的情況下，卻仍視若無睹、未主動調查或處置，消極態度令人咋舌。

國票證券回應說，該份成立的調查報告，是在公司的「職場不法侵害處置小組」通過，但這份報告從來沒有在董事會或審計委員會被通過或成立，且調查報告的召集人當時人在國外，處置小組的成員也都被指派好，外部專家是董事長指派，整份報告都有瑕疵。

北市勞檢處長何洪丞指出，國票證券已依《職業安全衛生法》訂定計畫，並依該計畫組成調查小組完成調查與認定；若其他單位再重啟調查，就是對職安法的不尊重，勞檢處將再函文國票證券，重申非原認定小組所作的調查與認定不合法且「自始無效」。

針對被害人被要求簽署「承諾書」部分，勞檢處指出，據了解民眾已向勞動部提出陳情，勞檢處雖未接獲相關案件，但為確保勞工權益，將主動協助後續處理，勞工可透過勞資調解，或義務律師諮詢服務，以法律途徑爭取自身權益。

林亮君今召開記者會揭露，國票證券霸凌案不只想重啟調查翻案，更要求被害人簽署承諾書，放棄法律權益。（記者甘孟霖攝）

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