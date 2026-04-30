長期深耕女性公益 崇她台北二社展開世代傳承

（吳淑美提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕母親節即將來到，成立於1971年的國際崇她台北二社，日前舉辦第30、31屆社長交接典禮暨55周年慶，並以「女性公益、永續實踐、世代傳承」為主軸，回顧55年深耕女性權益與社會服務成果，也宣示崇她精神傳承予新世代，繼續為女孩與婦女創造更美好的世界。

106年前發源於美國的國際崇她社，為全球最具規模的女性社團之一，長期關注女性賦權、教育扶持與終止性別暴力。國際崇她31區（涵蓋中華民國與蒙古國）台北二社，55年來持續投入公益服務，透過獎學金、弱勢關懷、青年培力及高齡陪伴等行動，實踐「改變女性生命、進而改變世界」的理念。

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甫卸任的第30屆社長吳淑美在任內，積極推動組織成長與公益深化，兩年來，招募16位新社員，並成立多元次社團，涵蓋美聲合唱、藝文欣賞、茶藝文化、中國笛隊等，活化組織動能，展現人文特色，帶動台北二社蓬勃朝氣、欣欣向榮。

另一方面，她也積極將永續理念與國際視野融入社務經營與活動設計，從訪視弱勢學童的公益小旅行、歐洲帽飾文化與永續時尚，以及綠色建築、健康永續、民歌風華音樂講座、蒙古國介紹與蒙藏傳統服飾體驗、博物館特展導覽乃至全體社員藝術聯合創作等，並發起「崇她心連心」跨世代訪談交流計畫，凝聚向心力，展現女性社團結合人文、公益與永續的新面貌。

在社會服務方面，台北二社持續投入弱勢關懷與青年培力，支持失親兒基金會、幸福天使促進協會、好心肝基金會、屏東縣慈惠善導書院等社福團體以及台北醫學大學偏鄉醫療服務隊，2025年並捐助花蓮偏鄉少棒隊及光復鄉堰塞湖溢流災後重建。

此外，長期辦理女大學生獎學金計畫，另於2020年成立晨曦青年社，以國際交流、公益服務與職涯探索為主軸，培植青年世代，展現公益影響力向下扎根、向外延伸。難能可貴的是，台北二社同時仍延續對八里安老院長達54年以及對台北市特殊教育學校37年的關懷與服務。2025年亦組團赴日本福岡參與國際崇她亞洲年會，並與東京二社、大阪一社等姊妹社進行交流，增進台日情誼，體現公民社會跨國合作與女性領導力量。

吳淑美表示，兩年來除推動組織創新與人才培育，更希望打造讓社員發揮所長的平台，讓服務與成長同行，未來也將持續為女性與弱勢發聲。

新任社長唐慧中曾任台北二社社長及國際崇她31區財務長，具豐富社務歷練，此次再度承擔重任，以「凝聚崇她情，傳承真善美」為主軸，期盼延續崇她精神，開啟新頁。

台北二社日前交接典禮也充滿溫馨傳承意象。國際崇她前國際理事楊欣欣，特將第一代崇她領袖、已故辜嚴倬雲女士珍藏多年、留給她作為紀念的玉項鍊，傳承予吳淑美，象徵崇她使命與精神的延續；吳淑美卸任社長後，也將出任國際崇她31區第一分區監督，持續投入崇她服務。

吳淑美表示，此次55周年慶祝活動別具意義，充分展現台北二社的創意與活力，並呼應「世代傳承」主題。社姐們化身牛仔娘子軍，拿著各式道具、甚至騎著充氣馬，以趣味方式進場揭開序幕；中國笛、薩克斯風及京劇名伶魏海敏的精湛演出，為午宴增添藝術風采。特別策劃的《時光音樂劇場》，透過說書、演唱與影像，串起55年歲月，引起與會者深刻共鳴。

活動中並由社長、新進社姐與晨曦青年社社員，向入社20、30、40年以上資深社員獻花與贈禮致敬；隨後邀請晨曦青年社與閃亮美聲共同演唱，鼓勵年輕世代勇敢逐夢，展現崇她精神薪火相傳；最後，出席活動的國際崇她31區19個分社社長等領導人一起大合唱，象徵女性力量團結同行，將全場氣氛推向高潮。

國際崇她台北二社表示，55年來持續投入女性賦權、青年培力與弱勢關懷，也呼應國際崇她推動女性平權與終止暴力的全球使命。55載芳華，傳承不息，動人的故事仍將續寫

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