AI讓電力需求暴衝！台電董座曾文生拋雙軌策略迎戰3大變局

台電董座曾文生拋雙軌策略迎戰3大變局（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今（30）日舉行80周年慶祝大會，擘劃面對全球電業變局下的電力願景。台電董事長曾文生提出，台電當前遇到3個變局，有2個著力點及1個責任，台電三萬多名員工會致力穩定供電，支持台灣產業與經濟發展。

台電今以「一度電點亮無限」為主題慶賀80周年，總統賴清德親臨現場，經濟部長龔明鑫、前任部長沈榮津、王美花，台電前董事長朱文成、楊偉甫都到齊之外；工商協進會理事長吳東亮、台塑化董事長曹明、台泥董事長張安平、華新麗華董事長焦佑倫、中電工董事長江馥年、華城電機董事長許邦福與華城總經理許逸德等產業大老也都出席道賀。

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曾文生指出，台電自2021年起，面對2050淨零與氣候調適加速，有淨零碳排要求；俄烏戰爭造成能源地緣政治變化，電力韌性受到國人關注，而全球AI產業推升用電需求，帶來短期急速挑戰，在這3個變局下如何有效運用電力資源，成為世界各國共同面對的重要課題。

他提到，電力用電密集度大幅提高，確實讓產業申請用電比較辛苦，台電將以2個著力點雙軌並進因應挑戰，包括供電端持續發展多元能源，以及用電端推動電力結合都市計畫，用電高度密集的社會，需要供需雙方協調更好方案。他強調「電力是國力，也是城市競爭力」。

曾文生最後強調，台電有3萬多名員工，傳承80年，永遠只有一個責任就是「穩定供電」，要穩定供應電力、滿足客戶需要，這是台電永遠不變的責任，要成為台灣進步發展背後那道「看不見的光」。

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