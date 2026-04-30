賴清德出席台電80週年慶祝狂拋金句 要跳舞別跳電、統一獅要奪冠

總統賴清德今天（30日）出席台電80周年慶祝大會。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今天（30日）出席台電80周年慶祝大會，不少金句驚豔全場，他看完台電熱舞演出後，感想是「只要跳舞，不要跳電」，更自提是台電家族一員，以台電女婿身分出席活動，也對台下立法委員喊話，要多為台電預算案站出來，還特別點名台電出身的統一獅總教練林岳平既然到台電獲得能量，「統一獅應該沒有理由不拿冠軍」。

台電今以「一度電點亮無限」為主題慶賀80周年，總統賴清德親臨現場，與經濟部長龔明鑫、The Chugoku Electric Power會長芦谷茂、台電董事長曾文生及各界貴賓一起見證台電重要里程碑。

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台電今也特邀「台電家族」成員共襄盛舉，包含統一獅總教練林岳平、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄等人，分享對台電「家人」的真摯情感。賴總統是國內最知名的統一獅球迷，他致詞特別提到，林岳平總教練既然回到台電，有拿到力量，「統一獅應該沒有理由不拿冠軍」。

總統還自己提到，他也是台電家族一員，以台電女婿身分出席活動，表達台電80年來對社會、產業與家庭的支撐，希望用每一度電，照亮無限希望。

而經濟部長龔明鑫致詞中也特別喊話立法院委員要支持台電，總統更是呼應，他說，台下的委員們有聽到部長說的嗎?「立法院要多為台電講話，特別是預算沒過，要站出來啊!」此話獲得台下一片掌聲。

總統也在欣賞完台電韓舞社後有感而發，一家公司80歲，但平均年紀僅有42歲，社團充分展現台電活力，能看出台電生生不息生命力。他開玩笑表示，台電是想呈現「只要跳舞、不要跳電」。

賴總統也提到，台電人辛苦付出，社會有目共睹，隨著AI、半導體等產業的快速發展，台灣對電力的需求預計將遠超預期。但「能源安全即國家安全，電力即國力」，政府已確立三大戰略方向，推動第二次能源轉型、加速強化電網韌性、並精進台電自身的專業能力。

他表示，政府在二次能源轉型，包括發展多元綠能、深度節能與智慧儲能，確保能源供應的穩定與韌性，同時邁向淨零轉型目標。他也要求原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」提前至2028年完成關鍵工程。目前已取得具體成果，全國配電所停電事故，從2012年高峰降至去年減少七成。政府也會精進台電專業與照顧，確保台電在人力、訓練及工作環境上持續精進，提升員工工作安全與民眾的供電可靠性。

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