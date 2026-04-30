Fed決策分歧美元走強！日圓跳水、新台幣重貶逾1角

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）一如市場預期繼續按兵不動，但內部決策出現分歧，鮑爾決定續留聯準會理事一職，引發金融市場高度關注，加上國際油價飆升帶動通膨疑慮，美元指數站上99高位，拖累亞幣集體跳水，其中，日圓兌美元匯率貶破160大關、新台幣兌美元匯率早盤也失守31.5元價位，重貶逾1角，中午暫時收在31.688元、貶值1.31角，台北外匯經紀公司成交量9.09億美元。

繼日本央行後，聯準會昨日宣布基準利率維持在3.5％至3.75％，符合市場預期，不過，有4名官員投下反對票，為1992年以來最嚴重分歧，其中，3人反對在聲明中納入偏向寬鬆的措辭，現任主席鮑爾打破慣例，宣布將留任理事，市場認為此將對川普提名的準主席華許形成實質制衡，未來Fed 內部「鷹鴿大戰」恐加劇，並預期降息步伐可能會更謹慎，為美元提供穩定支撐。

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在美元走強與高油價夾擊下，亞幣應聲倒地，其中，又以日圓走勢最弱，目前市場正緊盯日本政府是否再度進場干預。

新台幣匯價反應國際市場走勢，以31.59元、貶值3.3分開出後，一路走低，最低下探至31.688元，為4月15日以來2週低點，逼近盤整區間下緣31.7元。午後可觀察外資動向以及央行態度。4月以來儘管台股屢創新高，不過，新台幣多數時間多在31.3元至31.7元區間內震盪整理。

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