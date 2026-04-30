她把「看似普通技能」成功變現 竟靠這副業年賺220萬

Jennifer Clinchy曾在白宮擔任招聘主管與法律顧問。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一項看似不起眼的技能，竟成為高收入來源。曾任白宮招聘主管的女子，憑藉多年審閱履歷的經驗，成功將「履歷優化」發展為副業，這項看似普通的技能，每年竟可帶來約7萬美元收入（約新台幣221萬元）。

美媒報導，Jennifer Clinchy曾於2010年至2017年間在白宮擔任招聘主管與法律顧問，期間審閱過數千份來自全美優秀人才的履歷。她觀察到，不少求職者雖具備良好資歷，卻無法在履歷中有效呈現自身價值，導致競爭力大打折扣。

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2017年離開白宮後，她轉任華盛頓州政府機構，薪資減少約3成，期間她也意識到許多親友與同事長期向自己請教履歷撰寫技巧，進而萌生將相關能力發展為副業的想法。2020年，她透過Fiverr等接案平台正式展開履歷顧問服務。

Jennifer Clinchy指出，多數求職者在撰寫履歷時，常犯的最大錯誤是「只描述工作內容，卻未說明實際貢獻」。她強調，履歷應著重呈現為公司創造的價值，例如提升效率或降低成本，才能讓招聘方清楚辨識求職者的實力。

隨著AI技術快速發展，產業結構變動加劇，轉職與跨領域求職需求增加，也帶動履歷客製化服務市場成長。她表示，近年來尋求職涯諮詢的人數明顯上升，反映就業環境的轉變。

在經營策略上，她初期以較低價格吸引客戶、累積評價，逐步建立口碑，之後再調整收費。如今，除了接案平台外，多數客源已來自轉介紹。她透露，副業平均每年可帶來約7萬美元收入，並協助她在高房價的西雅圖購置人生第一間房產。

Jennifer Clinchy認為，履歷與職涯諮詢服務本質上是一種「自我投資」，若能縮短求職時間或提高起薪，其價值遠高於服務費用。她也建議有意投入副業者，不必等待完美時機，應及早嘗試並逐步調整方向。

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