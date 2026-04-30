Anthropic傳洽談9000億美元市值新融資 或將超車OpenAI 成全球市值最高的AI新創

人工智慧公司Anthropic傳出正在評估新一輪融資方案，目標市值超過9000億美元（約新台幣28.49兆元）。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧公司Anthropic傳出正在評估新一輪融資方案，目標市值超過9000億美元（約新台幣28.49兆元），若成真，將使其躍升為全球最具價值的AI新創公司之一，甚至可能超越競爭對手OpenAI。

綜合媒體報導，據知情人士透露，目前投資圈已向Anthropic提出多項預先融資提案，規模約在400億至500億美元（約新台幣1.26兆元至1.58兆元）之間，而對應市值區間落在8500億至9000億美元（約新台幣26.91兆至28.49兆元）。

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知情人士也補充表示，相關討論仍處於初步階段，Anthropic尚未正式接受任何條件，最終方案預計將在近期董事會中討論定案。

報導指出，Anthropic今年2月才完成一輪規模約300億美元（約新台幣9498.3億元）的融資，當時市值約為3800億美元（約新台幣12兆元）。若此次新一輪募資以9000億美元完成，意味Anthropic市值可能在短短數月內翻升逾1倍，追平甚至超越OpenAI於3月底達成的8520億美元（約新台幣26.97兆元）市值，躍升全球最高估值私募企業之列。

對於上述報導， Anthropic拒絕置評。

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