北車商場ROT案爆爭議！ 吳昕陽、廖鎮漢兩大百貨少主「硬碰硬」

台北車站商場招標案爆爭議。（記者黃宜靜攝）

〔記者卓怡君／專題報導〕台北車站商場ROT案爆發爭議，區區4325坪的賣場，對於微風集團董事長廖鎮漢、新光三越副董事長吳昕陽兩位百貨少主都有「不能輸」的壓力，台北車站商場是廖鎮漢苦心經營的人生高光代表作，20年前台北車站商場可說是零售廢墟，如今蛻變成集團金雞母，成為台灣軌道經濟教科書等級的成功案例，若少掉北車商場一年30億元、集團近一成的營收，無疑是個打擊，反觀吳昕陽，台北車站則是他翻轉新光三越台北站前店日益下滑的業績，進而串連南西商圈的重要咽喉所在，兩大台灣百貨少主因為4325坪的商場首度「硬碰硬」。

外勞遊民廢墟 廖鎮漢改造北車奇蹟

因父親廖偉志和黑松共同開發復興南路土地，當年不到30歲的廖鎮漢意外跨足百貨，雖是百貨門外漢，卻是百貨商業奇才，2001年微風廣場在SOGO夾殺下，成功以「精品購物中心」打響名號，名媛風與林志玲都是微風廣場一手捧出，廖鎮漢以初生之犢的姿態，硬在群雄割據的百貨業殺出一條血路，尤為擅長跳脫傳統百貨思維。

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20年前廖鎮漢標下台北車站商場，被外界訕笑拿到一座只有外勞和遊民會來的廢墟，招商時困難重重，比微風廣場本館更慘，當時他考量台北車站人潮熙來攘往，賣吃的絕對可以留住人，於是他從台灣頭跑到台灣尾，四處拜訪願意進駐的餐飲、小吃店，直到開幕前一週，招商率還不到七成，櫃位設計圖還在改，預算一路追加，獨自扛下來自父親與大股東的巨大壓力，台北車站商場眾所矚目，他曾和友人說，「自己都怕做不起來，我的百貨生涯大概就止步於此了」，開幕前熬夜趕工，還和工作人員在台北車站打地舖，最後他讓台北車站商場一戰成名，令人驚艷，成功打造成「庶民的微風」，連百貨業者都讚嘆「沒有微風，就沒有今天的北車」，從精品貴婦到平凡庶民，廖鎮漢皆能一一打動。

從小就是百貨人 吳昕陽鞏固龍頭地位

吳昕陽在父親吳東興精心栽培下，從小就是百貨人，即使有著父親羽翼保護，吳昕陽一路從基層歷練，行銷與招商能力強大，陪著父親將新光三越推上台灣百貨龍頭的地位，在父親離世後，吳昕陽除了要率領新光三越這龐大的百貨艦隊穩住現有的成長，更需要勇於改變，塑造下一代百貨樣貌；於是，他在9年前率先同業推出手機APP，導入餐廳訂候位系統、點數折抵、電子禮券兌換等各種貼心服務，改變和消費者互動的方式，APP等同是百貨服務的延伸，果然讓主顧客黏著度更高。

如今新光三越會員突破450萬人，今年業績將挑戰千億元新高紀錄，過去，新光三越忙著在全台各地展店，台北車站商場絕對不在其規劃範疇之內，但隨著台灣百貨業飽和，新光三越全台已有16家分店，加上疫後零售業型態轉變，新光三越以「Life Style（生活風格）提案」做為定位，自許成為「Living Center」（生活中心），為消費者提供最新、最適合的商品與服務，吳昕陽開始嚐試小店型的百貨賣場，東區的DIAMOND TOWERS僅有4500坪就是新光三越小店型的代表，如今再出手搶標台北車站商場。

互相幫襯 從信義計畫區戰到北車

吳昕陽與廖鎮漢上次激烈交手是在信義計畫區，但以商圈共存共榮、集市的角度來看，彼此亦敵亦友，雖兩相競爭，卻也互相幫襯，合力帶動信義商圈人潮與錢潮，這次因為台北車站商場ROT案，微風廣場以一分之差飲恨，廖鎮漢已提出異議，也將提出行政訴訟，主張須利益迴避委員評分應排除，微風廣場內部深知翻盤不易，但廖鎮漢金牛座的個性使然，這次並非要爭個輸贏，而是要討回應有的公正，廖鎮漢與吳昕陽兩大百貨少主這場「世紀對決」也就進入新的延長賽。

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