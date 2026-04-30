萊爾富進駐嘉義太保高鐵特區 搶攻台積電商機

位於嘉義高鐵特定區的萊爾富「太保保鐵12」店開張。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電進駐位於嘉義縣太保市的嘉義科學園區，為搶占未來帶來的就業人口商機，萊爾富超商進駐「高速鐵路嘉義車站特定區」，「太保保鐵12」店今天開幕，希望能提供社區民眾、商務人士更便利的服務。

台積電在嘉義科學園區興建先進封裝廠，鄰近的縣治特區、嘉義高鐵特定區近年來有許多店家開店如家樂福超市等，更有華泰名品城OUTLET正在興建，而四大超商先前也僅萊爾富尚未進駐。

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萊爾富超商「太保保鐵12」店位於保鐵十二路高鐵國際城店面，今天下午4點辦開幕活動，將有當日限定的零食、麵包優惠，到5月2日期間有咖啡特價，到5月5日期間有飲料、洗衣精、衛生紙、洋芋片及鮮乳特價，另外如消費滿百+1元有七龍珠系列商品等優惠。

前來購物的消費者說，萊爾富超商的熟食最近在網路社群掀起熱潮，有許多網友推薦，但先前縣治、高鐵一帶沒有萊爾富，無法一嚐美味，新店開張後，一定要多嘗試各式熟食料理。

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