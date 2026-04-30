有千萬存款也不快樂 ! 日媒揭退休後感到幸福 關鍵差「這一步」

專家表示，影響晚年幸福感的關鍵，不在於擁有多少財富，而是在於「拿什麼當比較標準」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人即使擁有上千萬存款，退休後仍難以感到真正快樂。日本精神科醫師和田秀樹指出，影響晚年幸福感的關鍵，不在於擁有多少財富，而是在於「拿什麼當比較標準」。他直言，一個人越能降低這些標準，晚年就會越幸福。

日媒指出，從行為經濟學角度來看，諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾·康納曼（Daniel Kahneman）提出的「參考點」理論，正好解釋了這種現象。即使你擁有1億日圓（約新台幣近2000萬元），只要損失1萬日圓（約新台幣近2000元）仍會感到不快；反之，手中僅有1000日圓（約新台幣近200元）的人撿到100日圓（約新台幣近20元），卻會感到滿足。

請繼續往下閱讀...

因此，幸福感從來不是絕對值，而是來自與自己內心標準的比較。

許多人帶著「這一生真的過得好嗎？」的疑問步入老年，例如長年在醫學體系奮鬥、好不容易成為教授的人，退休後卻開始羨慕那些早早開業、持續賺錢的同儕，內心產生落差與遺憾。但如果真的羨慕，其實65歲重新開始也不晚。

擁有「前教授」頭銜，反而更容易吸引患者；人生不只工作如此，若覺得伴侶選擇錯誤，重新尋找新的人生伴侶，同樣是一種選項。關鍵在於，如何看待自己的人生，以及是否願意重新出發。

和田也分享，他在臨床心理研究所任教期間，每年都會有一位左右的大企業退休主管報考入學，這些人因過去在人際關係上的挫折，決定重新學習心理學，取得臨床心理師資格後，投入企業心理健康相關工作。雖然年收入約400萬日圓（約新台幣近80萬元），但搭配年金，生活依然穩定。與其沉溺於過去的錯誤，不如從當下重新開始。

因此，一個習慣高消費、高標準生活的人，即使入住價值數億日圓的高級養老院、每天享用精緻餐點，仍可能覺得「不夠好」；反過來說，曾經生活困苦的人，在普通安養機構中能吃上三菜一湯，反而會由衷感到幸福。

專家直言，能夠適度降低「參照點」的人，往往更容易在晚年獲得滿足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法