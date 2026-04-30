中市空屋10萬租金卻難降 議員要求市府加碼補助老屋修繕

民進黨議員施志昌要市府解決房市降溫，空屋多，租金卻不降的問題。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市房市降溫，民進黨議員施志昌今天在市議會提出質疑，近來台中市房價下降，市內閒置空屋已突破 10 萬宅，租金卻逆勢狂飆，原因何在？高租金影響青年成家意願，要求市府加碼補助老屋修繕，並與包租代管對接，如此才有可能降低租金，讓青年得以有能力租到房子。

都發局長李正偉表示，租金無法調降，是因為物價上漲租金下不來，其次是實價登錄之後租金會維持在一定水準，另一個原因就是投資客不願意降價。至於針對改善老屋的補助加碼，會再研議。他希望中央能加重的是包租代管相關的補貼以及租金補貼，這對於中低收入戶或關懷戶有極大幫助。

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議員施志昌指出，根據內政部 2025 年最新數據指出，台中住宅價格指數較去年同季下跌 5.63%，跌幅位居六都之首。然而，租金市場還是持續上揚，台中的整層住家平均租金，從2024年底的 13411 元，在短短九個月內暴漲至 15557 元，漲幅高達 16%；獨立套房租金亦突破 8千 元大關。

他表示，台中市空屋已攀升至 108068 宅，空置率達 9.39%，集中在北屯、西屯、南屯、烏日及梧棲等5大重劃區，屋主寧願空置不租，導致大量住宅無法進入市場調節供需，租金高漲。

施志昌表示，現行包租代管成效不彰，建議都發局應對接內政部 50 億元的「老屋延壽特別預算」，由台中市府自行編列「加碼補貼」。

施志昌提議，若屋主願意將老舊空房納入「包租代管」體系，市府應將室內修繕補助從 20 萬提升至 30 萬，立面修繕單價調高至每平方公尺 5千 元，並將作業費提高至 3 萬元，用修繕品質換取供給穩定，唯有透過誘因讓 10 萬戶閒置住宅流向市場，才能壓制租金漲勢。

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