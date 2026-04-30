不配息ETF獲投資人「按讚」 009816登千億俱樂部

全台首檔不配息再投入的台股ETF「凱基台灣TOP 50（009816）」，資產總規模已突破千億元、登上「千億俱樂部」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台首檔不配息再投入的台股ETF「凱基台灣 TOP 50 （009816）」，聚焦台股50強龍頭企業、並透過股息滾入再投資機制，今年2月掛牌後，投資人即大力「按讚」，更受惠於CSP大廠持續投入AI基礎建設，美股S&P500 指數與台灣加權指數雙雙於4月中下旬創下歷史新高，該ETF上市不到3個月，凱基投信宣布截至4月24日，資產總規模已突破千億元、登上「千億俱樂部」。

凱基投信指出，凱基台灣 TOP 50（009816）不但躋身ETF千億規模俱樂部，截至3月底，受益人數更已突破74萬人，顯示投資人不僅認同不配息再投入機制，更看多台股後市成長空間。009816除了聚焦台股50強，選股條件更加入企業近4季稅後純益總和大於0的機制，不讓市值大但其實並未賺錢的「虛胖企業」入選投資組合，可望追求更好的報酬表現。

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凱基009816ETF研究團隊表示，隨著推理型 AI 與 Agentic AI（AI 代理）應用逐步落地，AI 不再僅止於生成內容，而是開始承擔決策、行動與跨系統協作能力的任務型角色，實際導入企業營運流程與雲端服務架構中。此一轉變使算力需求由「一次性訓練」擴展為「長時間、高頻率的推理與即時運算」，進一步推升對先進運算資源的需求。在此趨勢下，GPU、高效能網路設備與高頻寬記憶體（HBM）等台廠供應鏈的訂單需求有望再提升。

根據最新數據，市場普遍預估台灣2026年GDP的成長率將達6.6%、我國主計處的預估數則已提高至7.71%。AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，台廠有望繳出淡季不淡的成績單；雖因去年基期墊高，加上短期中東局勢仍存在不確定性，可能對全球通膨與市場需求造成影響，中長期而言，人工智慧及半導體仍是台灣出口成長的核心動能，經濟韌性與成長潛力可期。

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