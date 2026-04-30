AWS訂單積壓3640億美元！CEO首次完整揭露自研晶片業務 高喊AI是「一生一次的機會」

AWS首季訂單積壓3640億美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜週三公佈最新財報，AWS全面爆發成為財報最大亮點，執行長賈西（Andy Jassy）不僅揭露第1季度AWS的積壓訂單（Backlog）高達3640億美元（約新台幣11.48兆），更首次揭露自研晶片業務，若將其獨立營運可達500億美元（約新台幣1.57兆），躋身全球前3名，他直言，當前正處於「一生一次的機遇」之中。

華爾街見聞報導，亞馬遜最新公佈的2026年第1季財報向市場交出了1份堪稱驚豔的答案。財報顯示，第1季總營收達1815億美元（約新台幣5.72兆），年增17%（剔除匯率影響後成長15%），更令市場矚目的是其獲利能力，第1季營業利潤達239億美元（約新台幣7540.45億），營業利益率高達13.1%，創下亞馬遜史上最高紀錄。

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而AWS更是本季財報的最大亮點，作為亞馬遜的利潤引擎，AWS在本季度徹底打破了市場對於「大基數難高成長」的擔憂。財報顯示，AWS第1季營收達376億美元（約新台幣1.18兆），成長速度季增480個基點至28%，為15個季度以來最快增速。

賈西在電話會上感嘆道：在如此龐大的基數上實現如此快速的增長，對於１家企業來說是非常罕見的。上1次我們看到如此快速的增長時，AWS的規模只有現在的一半。

目前，AWS已經成為年化收入1500億美元（約新台幣4.73兆）的業務。而這背後的核心驅動力毫無疑問是AI。賈西用了一組極具衝擊力的數據來做比較：「在AWS推出3年後，其年化收入為5800萬美元（約新台幣18.29億）。而在這一波AI浪潮的前年裡，AWS的AI年化收入已經超過150億美元（約新台幣4732.5億），規模擴大了近260倍，我們從未見過哪項技術像AI這樣快速增長。

除了強勁的當期收入，AWS的訂單儲備也為未來的永續成長提供了想像空間。第1季度AWS的積壓訂單（Backlog）高達3640億美元（約新台幣11.48兆），該數據還未包含近期與Anthropic達成的超1000億美元（約新台幣3.15兆）新協議。

賈西表示，積壓訂單並非集中在一兩家大客戶，有"相當廣度的客戶組成"。

此外，賈西也對自研晶片業務規模，進行首次系統性揭露，首季晶片業務季增近40%，年化收入超200億美元（約新台幣6310億），年增速為3位數。但賈西話鋒一轉，揭示了一個被低估的數字，如果我們的晶片業務作為獨立公司存在，像其他領先晶片公司那樣將今年生產的晶片銷售給AWS和第三方，我們的年化收入將是500億美元（約新台幣1.57兆）。

賈西宣布，亞馬遜自研晶片業務目前已是全球前3大資料中心晶片企業之一，截至目前，Trainium的累積收入承諾已超過2250億美元（約新台幣7.09兆），涵蓋Anthropic、OpenAI兩大頂級AI實驗室的多年、多吉瓦級承諾，以及Uber等越來越多企業。

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