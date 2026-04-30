焦點股》聯亞：跌深反彈 強攻漲停

聯亞今日跌深反彈，強攻漲停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊聯亞（3081）在跌深反彈下，今日以2610元開出後，直奔漲停2685元，其後漲停開開關關，截至10:38分，股價又攻漲停，成交張數逾2400張，漲停委買張數逾140張。

聯亞4月22日舉辦法說會，隔日以3305元漲停開出，但在盤勢走弱、短多獲利了結賣壓出籠下，從4月23日到昨日收盤2445元，短短5個交易日跌幅逾26%。

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聯亞日前法說會指出， 2025年矽光產品出貨量年成長3倍，但目前產出仍低於客戶需求，隨本身以及下游代工廠產能持續擴增，第二季、全年營收季增、年增可望略優於去年第四季的季增幅度，而1.6T矽光產品已進入量產，3.2T產品則預計於今年下半年透過CW Laser技術導入量產。聯亞去年第四季營收季增16%。

聯亞第一季財報三率三升，第一季營收9.04億元，季增41%、年增99%；隨著營收規模放大，毛利率升至54.8%，季增6個百分點、年增23個百分點；營益率41.3%，季增20個百分點、年增31個百分點；稅後淨利3.18億元，季增67.4%、年增657.1%，EPS為3.44元。

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