520檔期新竹推案爆大量 躍居北台灣第二多

今年北台灣520檔期新建案推案量約1610.7億元，相較去年同期減少165.9億元、年減幅約9.3%。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣520檔期、新竹縣市新案爆大量，預估有近500億元推案量灌入市場，年增幅高達3.53倍，反觀北北基桃宜新推案量則較去年同期衰退，其中基隆、宜蘭甚至沒有新建案推出。

根據住展雜誌調查，新竹縣市520檔期推案大爆發，主因是欣陸投控旗下的大陸建設在竹北市、以及昌益建設在竹東鎮均推出總銷上百億元的新建案，再加上昌益建設該檔期又在竹北市推出1個80億元的新建案，3大案齊發順利推升520檔期新竹縣市的推案量

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根據住展雜誌市調結果，今年北台灣520檔期新建案推案量約1610.7億元，相較去年同期減少165.9億元、年減幅約9.3%，各縣市中，以新北市推案量最多、有636億元，第二名則是新竹縣市、有497億元，第三、四名則分別為桃園市306.2億元、以及台北市的171.5億元。

2019、2022、2024年3年度 520檔期曾破2千億元

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，回顧近幾年520檔期推案情形，2019、2020以及2024年等三個年度該檔期推案量衝破2千億元，其中2019、2024年是因為台股熱絡帶動新建案推案量，2020年則是因為降息推升房地產推案潮。

但該檔期也曾經歷推案相對保守的時間點，包括2021年因房地合一稅2.0上路、2022年央行連續升息、2023年「平均地權條例」修正案上路，2025、2026年則因為央行第七波選擇性信用管制以及房貸緊縮等衝擊。

陳炳辰指出，即便3月央行理監事會議針對第二戶房貸成數鬆綁，但在預售屋市場卻是毫無討論度，尤其建商推案態度則延續能延後就延後的迴避心態，至於，下半年則因為有選舉變數影響，房市態勢仍悲觀。

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