報稅必看！勞退自提6％級距大降 單身省稅6000元、已婚夫妻省稅逾3萬？

勞動部提醒，勞工自願提繳退休金可節稅，申報綜所稅可輕鬆省稅上萬元（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月報稅季來臨，參與勞退新制的勞工，勞動部呼籲加入勞工自願提繳退休金，不但能累積退休儲蓄，勞工在申報個人綜合所得稅時，還能獲得節稅效益，而且月薪愈高的勞工，節稅的效益愈大，不少人一年可省下「上萬元」稅金，堪稱「隱藏版節稅術」。

《勞工退休金條例》94年7月1日施行，雇主須每月提繳不低於薪資6%的退休金至勞工的「個人專戶」，所有權屬勞工，換工作可帶著走。條例第14條更規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動的雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6％的範圍內，自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅。

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參加自願提繳退休金的好處很多，除了享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。

自願提繳退休金的節稅效果有多大？勞動部根據114年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及課稅級距等規定試算，單身的林小姐114年每月薪資為8萬元，依照8萬200元的提繳工資級距每月自提6%，全年度自提金額為5萬7744元，扣除自提退休金的金額後，林小姐114年報稅級距立即從12%降為5%，對比全年度沒有自提退休金的繳稅金額，林小姐共可節稅約5967元。

若是已婚族夫妻採薪資所得分開計稅、合併申報，節稅效果更顯著。勞動部舉例，已婚的陳大姐114年每月薪資為15萬元，配偶張大哥114年每月薪資為12萬元，兩人分別按15萬元、12萬900元的提繳工資級距，每月自提退休金6%，兩人全年度自提金額分別為10萬8000元、8萬7048元。

納稅義務人陳大姐與配偶張大哥採「薪資所得分開計稅」方式合併申報所得稅，夫妻兩人的年所得在扣除全年自願提繳金額後，陳大姐以20%課稅級距、張大哥以12%課稅級距申報，夫妻兩人共可節稅3萬2046元。

勞動部提醒，勞工若在114年有自願提繳退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，扣繳憑單的薪資總額，可扣除114年已自願提繳勞工退休金金額，提醒勞工在今年報稅時，務必確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中全數扣除，若發現有未扣除或金額有誤，或對於課稅金額計算有疑義，務必儘速洽稅捐機關確認或更正。

受僱勞工若有自願提繳退休金意願，但雇主卻不願意幫忙提繳該怎麼辦？勞動部表示，勞工退休金條例施行細則已修正發布，將於115年8月1日生效，規定受僱勞工向雇主提出申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕，雇主若拒絕辦理，勞工得直接向勞保局辦理申報開始自提；勞工自願提繳的退休金數額，應由雇主收取後，連同雇主負擔部分，一併向勞保局繳納。雇主如屆期未繳納，將依勞工退休金條例第53條規定加徵滯納金。

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