免路費也能過？伊朗放行日本油輪、南韓卻卡關 「1關鍵」讓你意想不到

日本油輪成功穿越荷姆茲海峽，傳伊朗給了特殊待遇。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，伊朗罕見放行一艘日本油輪通過遭封鎖的荷姆茲海峽，且並未收取任何通行費，引發市場關注。據報導，日本油輪成功穿越荷姆茲海峽，是透過日政府的外交協商結果，並非單純的商業或政治交換，而是與伊日兩國早年的一段歷史關係有關。

韓媒指出，這次伊朗允許日本油輪通過荷姆茲海峽，卻刻意強調歷史上的「日章丸事件」，主要是為了展現反西方的外交籌碼、突破經濟封鎖，並向日本施壓以獲取實質的政治與經濟利益。反觀南韓，目前仍有26艘南韓船隻在海峽附近等待通行。

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據報導， 28日當晚，伊朗駐日本大使館在X上發文，提及「日章丸事件」，即日本出光興產公司在20世紀50年代秘密將伊朗石油運往日本的事件，並表示「這一歷史遺產至今仍具有重大意義」。

據悉，「日章丸事件」是指，1951年伊朗政府宣布石油工業國有化，英國隨即調動海軍力量封鎖伊朗海域，在1953年時，日本的出光興產公司派遣「日章丸號」油輪，不顧西方反對，成功突破英國封鎖，將石油運往日本。

此次事件是日本和伊朗雙方利益的交會點。戰後重建時期，日本急需廉價能源；而伊朗則需要為其石油尋找市場。因此，一些分析人士認為，伊朗駐日本大使館發布此消息旨在強調伊日特殊關係，並利用美日之間的裂痕。

《中央日報》報導，日本大型油輪「出光丸」已於28日成功通過荷姆茲海峽，並於29日確認正朝日本航行。該船隸屬於出光興產，載有約200萬桶原油，原本計畫運往名古屋，但今年2月因美國對伊朗發動攻擊，導致海峽封鎖而一度受困。

當「出光丸」成功穿越海峽，日本主要媒體幾乎同步報導此事；且，《日經新聞》引述一位專家指稱，此次通過意義重大，因為這是日本大型煉油廠全資擁有的超大型原油油輪在當前封鎖下首次通過該海峽。

日媒指出，儘管本月初曾有隸屬商船三井的3艘船舶通過海峽，但當時運輸的是LNG與LPG，且目的地並非日本，因此意義不同。日本政府高層人士透露，此次成功通行是外交談判成果，且未支付伊朗過去要求的通行費。

報導指出，未來日本船舶是否能持續順利通過仍存在高度不確定性。目前仍有多達41艘與日本相關的船舶滯留在波斯灣，顯示局勢依舊緊繃。同時，南韓共有26艘船舶仍被困在荷姆茲海峽附近。

韓媒指出，南韓政府計劃透過避免就船舶交通問題進行單獨談判來維持國際合作，但有跡象表明，這與航運業的立場相悖，航運業擔心成本損失。

對於各國船隻通過荷姆茲海峽，外界也出現「是否反映各國談判力差異」的質疑，但南韓政府否認此一說法。韓政府強調，每艘船的條件不同，包括國籍、船東、貨物性質與目的地等皆影響通行結果。

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