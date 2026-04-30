紅黃單及耐震能力不足建物 適用海砂屋575專案

台北市針對海砂屋改建的都更第8箭「危險建築物575專案計畫」擴大受理對象，將紅黃單及耐震能力不足建築物列入公辦都更協助對象，加速危險建物都更重建。（台北市都市更新處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市針對海砂屋改建的都更第8箭「危險建築物575專案計畫」（原高氯離子混凝土建築物575專案計畫）擴大受理對象，將紅黃單及耐震能力不足建築物列入公辦都更協助對象，加速危險建物都更重建。

都市更新處表示，危險建築物之建物裂損、鋼筋鏽蝕等損害通常具有不可逆性，加上近年極端氣候與地震頻仍，推動耐震能力不足建築物重建已刻不容緩。危險建築物575專案計畫秉持「危險我就幫」、「過半即進場」兩大精神，除北市府公告列管須拆除重建的高氯離子混凝土（海砂屋）建築物，本次公告修訂紅黃單建築物及耐震能力不足而有明顯危害公共安全認定的建築物，經劃定更新地區後納入適用標的。

請繼續往下閱讀...

更新處表示，只要社區都更意願整合超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，不論基地大小，北市府將立即投入資源，以專案方式提供建築及財務的快速試算，並辦理說明會向社區說明，若申請案件經第二階段意願調查達75%，北市府即同意台北市住宅及都市更新中心擔任實施者辦理徵求出資者作業，並協助後續都市更新事業計畫報核與重建工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法