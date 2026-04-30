68歲「不婚不生」阿伯存1600萬退休環遊世界！回國一看存款嚇壞了

許多人退休後都想享受以前無法體驗的事，將時間與金錢花在旅行或興趣上。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後都想享受以前無法體驗的事，將時間與金錢花在旅行或興趣上，享受著「無悔的退休生活」，但若完全未考慮支出速度、匯率以及醫療費等變動因素的情況下持續花費，資產也可能比預期更早減少。日本一名68歲老翁石井先生（化名）單身沒有子女，退休時存到8000萬日圓（約1600萬元新台幣）的資產，心想這些錢應該夠支撐退休生活了，於是「想做的事全部都要做」，甚至跑去環遊多個國家，結果幾年後才發現錢花得比想像中還要快，令他開始重新思考生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，石井先生在退休時，擁有約8000萬日圓的資產，這是將退休金與多年累積的儲蓄合計後的金額，他表示「作為老後資金應該算是足夠了」，而且退休年金每個月大概也能領到接近20萬日圓（約4.02萬元新台幣），他認為，只要不過度花費，應該一輩子都夠用。

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這背後原因來自石井先生是單身一人，並沒有子女，也沒有大型支出計畫，他所住的房子貸款已經全數還清，生活費自在職時期以來也相對精簡，因此他決定「不如多去使用」。

退休後他立刻開始的，是長期住在海外的生活，他坦言：「我從年輕時就對海外很有興趣，但因為工作一直抽不出時間。」石井先生從東南亞開始，接著前往歐洲、南美洲，以月為單位在各個國家巡迴生活，不只會在當地租公寓，也會長期住在當地飯店，過著比起「旅遊」更接近「生活」的方式。

每個月的支出因國家不同而有所差異，但平均約在30萬至40萬日圓之間（約6.03至8.04萬元新台幣）。雖然比在日本生活的開銷更高，但他認為「既然有資產，就沒有問題」。石井先生並未嚴格管理資產減少的速度，「雖然會看存摺，但大概只是覺得在慢慢變少而已。」

但受到匯率影響，石井先生在海外的支出有時會比預期更高，而在回國在日本生活的支出也逐漸累積，結果短短幾年間，他的資產已減少接近一半。即使有退休年金收入，但大部分支出仍是由資產補足，石井先生說：「我第一次覺得，如果再這樣下去就不妙了。」

如今石井先生開始重新檢視生活方式。首先大幅減少海外停留頻率，改以日本生活為主，「並不是要完全停止，只是會減少次數」。同時，他開始記帳，以掌握支出狀況。過去以感覺管理的金錢流動，如今轉為以數字呈現，「我第一次真正了解錢到底花在哪裡、花了多少。」

目前，石井先生已將生活模式調整為：以年金作為主要生活來源，資產僅作為補充使用，「以前是因為有錢就花，現在則是開始思考要讓資產撐多久。」

石井先生並未完全放棄旅行，而是透過調整期間、頻率與停留方式，來平衡支出。

報導提到，由於資產會隨時間逐漸減少，如何看待這個減少速度，將大幅影響之後的選擇。現在的石井先生，正是在這個前提下重新規劃自己的生活。

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