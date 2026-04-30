焦點股》期元大S&P原油反1：國際油價再漲 散戶潰逃

國際油價再漲，期元大S&P原油反1大跌、散戶潰逃。（擷取自能源署網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國與伊朗談判陷入僵局，以及潛在封鎖措施可能延長的背景下，國際油價應聲衝上2022年6月以來最高水準，布蘭特原油價格一度逼近每桶120美元關卡，期元大S&P原油反1（00673R）開盤後直接大跌逾7%，截至9:57分為止，下跌0.92元、暫報11.5元，成交量超過4.3萬張，不少散戶哀號「快逃」!

法人分析，近期諸多消息面都使得油價易漲難跌，包括美國與伊朗談判陷入僵局，潛在封鎖措施可能延長，再加上總統川普已要求美國石油企業評估如何降低對伊朗港口可能長達數月封鎖的衝擊，此舉加劇市場對中東供應長期受阻的擔憂。

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此外，美國能源資訊署 （EIA） 顯示，上週美國原油庫存大減逾600萬桶，遠高於市場預估的約 20 萬桶降幅，同時汽油與餾分油 （主要為柴油） 庫存亦同步大幅下降，法人認為，此舉顯示在夏季用油旺季來臨前，全球最大燃料消費國的供應壓力正在上升。

散戶則在社群網站大嘆「快逃」、「不玩了」、「避險變成必險」、「要準備好一起跳樓」；法人也分析，從自營商連續6個交易日呈現賣超、賣超張數高達13.6萬張的情況來看，的確有許多散戶接手（券商為造市商），建議在戰事未明、市況詭譎多變的情況下，小心投機心態可能會造成更大的損失。

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