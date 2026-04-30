焦點股》所羅門：發電機訂單大增 股價帶量勁揚

所羅門看好今年整體發電機市況將受AI基建大力推動，旗下接單可望倍數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI視覺解決方案供應商所羅門（2359）受惠於機器人題材再度火熱，加上管理層看好今年整體發電機市況將受AI基建大力推動，旗下接單可望倍數成長，激勵股價大漲，截至上午9時53分暫報122.5元，漲幅6.99%，成交量4140張。

所羅門董事長陳政隆認為，過去兩年旗下發電機訂單金額年平均約15億元，今年第一季訂單已達20 至25億元，因 AI 資料中心訂單大增，相關發電機大廠交貨期由過去6至8個月延長至10至15個月甚至更久。也因資料中心容量需求持續提升。過往單台機組約2000kW，現在逐漸提升至2500甚至 3000kW，以在有限空間內產出更大發電量。

請繼續往下閱讀...

陳政隆說，許多外國廠商在台灣興建資料中心，都會需要發電機，對所羅門而言是相當好的發展趨勢。另一方面，旗下AI 視覺軟體已應用於機械手臂、AI 瑕疵檢測、穿戴式及攜帶式裝置等多元領域，全球約有500至600家客戶。目前人形機器人市場現有產品多為短距離工作，硬體穩定性、耐用性、電池續航力、手部靈巧度及視覺辨識距離均有待提升，市場尚未成熟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法