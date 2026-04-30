晶片王國超車觀光大國！西班牙媒體全說了：我們已經比台灣更窮

台灣人均GDP已在2025年底正式超越西班牙。圖為西班牙國旗。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）最新數據顯示，台灣人均GDP已在2025年底正式超越西班牙，以39488美元（約125.88萬元新台幣）超越西班牙的38290美元（約122.06萬元新台幣），終結近年兩國人均所得長期接近甚至西班牙略高的局面。IMF並預測，未來幾年兩國差距將持續擴大，台灣經濟優勢有望進一步拉開。西班牙媒體在最新報導中指出，台灣「晶片經濟」超越西班牙「酒吧經濟」的局面已經到來，且這狀況將繼續存在，直言西班牙已經比台灣更窮了。

西班牙媒體《經濟學人報》（El Economista）在週三（29日）的最新報導中，分析台灣與西班牙過去在經濟成長軌跡上有著相似之處，都是在20世紀下半葉擺脫不發達狀態的經濟體，並透過持續的工業化努力，與已開發國家逐步接軌，然而，在經歷了部分相似的起飛階段後，儘管兩國人均GDP層面仍維持相似的生活水準，但在各自經濟的生產結構上，如今已走上了不同的發展道路，這種分歧似乎已成定局。

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台灣受惠於人工智慧（AI）與全球半導體需求爆發，出口與高附加價值產業持續擴張，帶動整體生產力與薪資同步提升。以台積電為核心的晶片產業，不僅占台灣GDP約8%、出口約12%，更掌握全球逾九成先進晶片供應，使台灣成為AI時代關鍵製造基地。

IMF在4月《世界經濟展望》（WEO）中最新數據顯示，受半導體強勁需求推動，台灣經濟出現比西班牙更大的成長跳躍，從2025年開始，兩國之間的經濟差距將逐步擴大，根據 IMF 的預測，到2031年，台灣的人均GDP將來到56100美元（約178.84萬元新台幣），將比西班牙的49205美元（約156.86萬元新台幣）高出7000美元（約22.31萬元新台幣）。

研究機構Capital Economics指出，台灣近年經濟成長屬於「密集性成長」，透過提升生產效率創造更高價值，而非單純依靠勞動人口增加。受惠AI投資與全球科技需求，台灣2025年第四季GDP年增率達12.7%，創1987年以來新高，顯示科技出口動能強勁。

反觀西班牙經濟，長期以觀光、建築與內需服務業為成長主軸，屬於「廣泛性成長」，主要依賴就業人數與消費擴張，即經濟之所以成長，是因為「有更多人工作」，而非生產力提升。儘管西班牙觀光產業近年屢創新高，推升整體GDP表現，但對人均所得與產業升級的帶動效果有限。

兩國出口結構上的差異更加明顯，西班牙主要出口汽車、食品與觀光服務，而台灣則輸出全球數位經濟的核心基礎：半導體晶片。根據哈佛大學經濟複雜度指數，台灣在全球名列前茅，遠高於西班牙，反映其產業技術含量與不可替代性。

不過報導也提到，台灣經濟成長雖強勁，但仍存在實質薪資成長不均、房價高漲與地緣政治風險等挑戰；西班牙雖然擁有較完整的社會福利體系與較穩定的內需市場，但也存在系統性生產力偏低，以及對觀光業日益依賴的問題。

報導指出，經濟體之間並不像足球隊那樣直接競爭，台灣人均GDP超越西班牙並非災難或懲罰，而是一個警示訊號，意味著只要西班牙仍以大規模觀光作為主要成長引擎，並將科技投資放在次要位置，那麼與選擇「密集性成長」路徑的經濟體，包含台灣、南韓、荷蘭等之間的差距將持續擴大。

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