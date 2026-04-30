快停止！「這種行為」超扣分 很多退休族都中招

外媒研究指出，若習慣以提問包裝自我表達，可能在無意間削弱對話的雙向性，容易影響他人觀感，進而降低人際互動品質。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕哈佛大學1項研究發現了一個令人驚訝的習慣，這種習慣可能正在悄悄影響他人對你的觀感，而且研究指出，這種行為在退休人士中很常見，乍看之下似乎無傷大雅，但久而久之會給人留下以自我為中心、冷漠無情的印象。

根據《Metabolic》報導，美國哈佛大學教授Alison Wood Brooks在研究中發現，部分人際互動中存在一種被稱為「boomerasking」的現象，由「boomer」（指嬰兒潮世代）和「ask」（提問）組成，是一種自戀、強勢的講話方式，以提問為開場，但實際上只是藉機轉述自身經驗或觀點，並未真正期待對方回答。

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研究指出，這種行為可分為3種類型：包括「問答式炫耀」（ask-bragging），先提問再分享自身成就；「問答式抱怨」（ask-complaining），以問題包裝個人不滿；以及「問答式分享」（ask-sharing），透過提問引出自身故事或經歷，但核心仍是自我表達。

舉例來說，有人可能會問「你去過夏威夷嗎？」隨即接著說「我剛從那裡回來，旅程非常棒」；或以「你知道公共交通有什麼問題嗎？」為開頭，隨後開始抱怨自身經驗。研究指出，這類互動容易讓對話失去雙向交流的本質，往往會給人留下不好的印象，無法進行真誠的對話，使對方感受到傾聽被削弱。

研究建議，若想改善人際互動品質，可避免「以問題包裝自我敘述」的方式，改採更自然的溝通模式，例如先分享再提問、直接陳述觀點，或透過開放式問題真正引導對話，讓交流回到雙向互動。

首先是「先問後聽」，避免在問題中夾帶個人故事，而是專心讓對方表達想法；其次是「先分享再提問」，若想講述自身經驗，可以先完整說明，再把話題交回對方；第3是「直接陳述」，用清楚的敘述取代偽裝成問題的表達，例如先說「我週末過得很棒」，再接著問「你週末做了什麼？」；最後則是「同理式提問」，透過開放式問題引導對方分享更多內容，提升交流品質與互動深度。

頻繁的提問可能會無意中打斷一段有意義的對話。研究表明，真誠的提問加上認真的傾聽，能夠建立更牢固的聯繫，避免這種溝通陷阱，有助於保持對話的活躍和趣味性。

真正有效的對話來自真誠提問與積極傾聽，而非以提問掩飾自我表達。調整溝通方式，不僅有助於減少誤解，也能建立更深層的人際連結。

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