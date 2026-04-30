退休族「最致命」財務崩盤地雷 小心老本全被啃光光！

雖然許多人嚮往退休生活，但外媒示警，通貨膨脹與隱形財務風險恐持續侵蝕退休資產，影響晚年財務安全。示意圖。（歐新）

〔財經頻道／綜合報導〕大家都嚮往退休生活，往往會想像自己退休後可以讓身心放鬆、享受自由的時間，不必再為工作而奔波。但外媒提醒，有一件事不會因為你退休而退休：那就是通貨膨脹。

投資媒體《The Motley Fool》報導，起初，通貨膨脹似乎不是什麼大問題，因為很多人退休時已經習慣了通貨膨脹。但問題在於，隨著時間的推移，即使是溫和的通貨膨脹，也會悄悄侵蝕購買力，最終可能導致積蓄耗盡。

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報導表示，壽命越長風險可能越大。自退休起，未來可能還有20年、25年甚至30年的退休生活，在如此長的時間裡，通貨膨脹可能會推高生活成本，成為一個重大問題。與波動劇烈的股市（可能只是退休後的暫時性挫折）不同，通膨既持續又累積，一旦物價上漲，就很少會大幅下跌。任何關注2020年以後物價上漲的人都對此深有體會。

因此，在規劃退休生活時，務必注意通貨膨脹，並採取措施確保通貨膨脹不會擾亂財務狀況。至於退休後如何應對通貨膨脹？報導指出，通貨膨脹或許是一個長期的威脅，但這並不意味著它一定會毀掉晚年生活。

報導建議，可以採取一些措施來對抗通貨膨脹，並長期保持購買力。例如，退休後不要放棄股票，雖然全部轉為現金和債券可能感覺更安全，但有時也需要股票的漲幅，來跑贏通貨膨脹。

均衡多元化的投資組合可以在保持購買力的同時，避免承擔不必要的風險。這意味著退休族可以根據自身的風險承受能力，將40%、50%或60%的資產配置在股票上。

此外，報導還建議，可以考慮延後領取社會安全金。

擔心通貨膨脹對晚年生活造成影響是人之常情，但與其讓這種不確定性持續帶來壓力，不如主動採取應對措施。透過適當的投資組合配置與社會保障規劃，或許能在一定程度上對沖通膨風險，也可能成為決定退休財務穩健與否的關鍵因素。整體而言，報導建議，與其陷入過度焦慮，更重要的是保持警覺並及早規劃，以更穩健的方式面對長期財務挑戰。

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