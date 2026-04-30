阿聯退出OPEC 川普讚：將有助於降低能源價格

美國總統川普。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗戰爭，能源價格飆升，至今仍持續在上漲。美國總統川普表示，阿拉伯聯合大公國決定退出OPEC，將有助於降低能源價格。

《彭博》報導，川普週三（29日）在白宮被問到相關議題時表示，自己認為這是好消息，將有助於降低汽油、石油以及各種商品的價格。不過，幾乎沒有證據能支持川普的說法。即使阿聯宣佈退出OPEC+之後，國際油價仍持續上漲，週三，布蘭特原油創下2022年以來最高。

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市場的走勢主要受到荷姆茲海峽被封鎖的影響，在這一關鍵航道重新開放、航運恢復正常之前，OPEC的動向可能對油價影響不大。川普週三表示，美國會繼續封鎖荷姆茲海峽，直到伊朗同意核協議。

阿聯在週二（28日）宣佈，將在下（5）月退出OPEC，此舉可能削弱該組織在石油市場上的影響力，目前石油產業正因美國和以色列對伊朗的攻擊而面臨供應中斷的問題。這一決定是阿聯與OPEC主席國沙烏地阿拉伯多年來在眾多問題上存在分歧的必然結果，其中也包括石油產量問題。

在談到阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）時，川普表示，他或許想走自己的路吧。

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