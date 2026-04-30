焦點股》台達電：首季財報創佳績 股價超車台積電

台達電昨日公告首季稅後淨利、每股盈餘創下單季新高，激勵今日股價超車台積電。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今日盤後將舉辦法說會，管理層昨日公告首季稅後淨利、每股盈餘（EPS）創下單季新高，激勵今日股價超車台積電（2330），截至上午9時33分暫報2220元，漲幅2.54%，成交量4997張。

台達電第一季營收1593.52億元，季減1.4%、年增34%，毛利率37%，季增2.3個百分點、年增5.22個百分點，營益率17.83%，季增1.53個百分點、年增6.03個百分點，歸屬母公司業主淨利205.55億元，季增18.64%、年增71.4%，每股盈餘7.91元，季增18.6%、年增100.76%。

請繼續往下閱讀...

台達電指出，董事會決議通過興建觀音廠，暫估工程總價款約103億元，主要因應未來業務發展所需，其他相關事宜待確定後另行公告；同時也拍板重建桃園一廠，暫估工程總價款約18億元，同樣為因應未來業務發展需求。兩案合計投入約121億元，顯示台達持續加碼台灣產能布局。

法人分析，隨著AI伺服器、高功率電源、液冷散熱與資料中心基礎設施需求快速升溫，台達近年積極擴大在電源管理與散熱解決方案布局，此次大手筆建廠，市場普遍解讀與AI及基礎設施業務成長有關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法