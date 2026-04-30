焦點股》宇隆：TUF ONE切入人形機器人應用 股價強漲

精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，股價強漲。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天盤中股價強攻至293元，截至9:36分，宇隆股價暫報291元，漲幅逾6%，成交量2098張。

宇隆3月營收合併營收為3.03億元，月增27.19%，年增2.9%，創下13個月以來的新高；累計1~3月合併營收8.13億元，年減7.46%。

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宇隆今年亮相概念型人形機器人TUF-X，展示自有品牌TUF ONE 諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，TUF-X從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，呈現減速機在機器人關節中的關鍵角色。

宇隆指出，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，明年減速機事業將進入量產週期，可望成為未來2~3年營收成長動能。

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