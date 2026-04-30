美兩黨議員提案 擬封殺中國製汽車、零件進口

美國兩黨參議員共同提出法案，擬禁止進口中國製造的汽車和汽車零件。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國兩黨參議員共同提出法案，旨在禁止進口中國製造的汽車和汽車零件。此時，距離美國總統川普與中國國家主席習近平的會談只剩幾週時間了。

《NBC》報導，俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）和密西根州民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）共同提出「聯網車安全法」（Connected Vehicle Security Act），旨在禁止從中國或中國等敵對國家合作生產的汽車、零組件及車載軟體進入美國市場。

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商務部在去年頒布規定，限制這類汽車及零件進入美國市場，但兩黨議員都強調透過立法確立這項措施的重要性。

超過70名民主黨籍眾議員週二（28日）寫信給川普，呼籲總統在與中國領導人會晤之前，阻止中國汽車製造商進入美國市場。今年1月，川普在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）的演說中表示，願意考慮讓中國車企進入美國市場。

斯洛特金受訪時指出，川普即將與習近平會面，這正是現在推動立法的契機，正密切關注那場峰會會達成什麼樣的協議。莫雷諾曾提到川普對美國汽車製造商的支持，他表示，並不預期這項議題會出現在川習會上討論。

莫雷諾補充，目前的作法是，採用商務部所制定的「聯網車規範」作為基礎，進一步擴張使其能涵蓋整個供應鏈。與此同時，也明確規定，不允許汽車進口到美國，即使是暫時性的進口也不行。也就是說，現在正在徹底將美國市場與中國汽車產業隔離。

兩人表示，從國家安全的角度出發，或是為了保護美國汽車製造商免受競爭壓力，這項法案都是必要的。他們還指出中國製造，具有連線功能的汽車，可能會帶來監視的風險。

斯洛特金稱，大家都明白，由於美國目前的經濟狀況，人們都希望購買更便宜的車，目前人們在各方面都面臨著巨大的壓力，過去一年唯一下降的是汽油，但現在因為戰爭的影響，汽油價格又上漲了。作為領導者，有責任告訴大家「這是一種用於監視的設備，就像帶著輪子的TikTok一樣」，議員們明白成本方面的限制，但同時有責任保護人們的安全。

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