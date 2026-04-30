2025痛苦指數出爐 台灣「敬陪末座」全球最不痛苦經濟體

最新出爐的2025年版「漢克年度痛苦指數」對全球178個國家進行排名，台灣位居第178名，代表台灣是全球最不痛苦的經濟體。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國經濟學家漢克（Steve Hanke）編制的「漢克年度痛苦指數」（Hanke’s Annual Misery Index，HAMI），透過經濟數據衡量各國經濟體的「痛苦」程度。最新出爐的2025年版對全球178個國家進行排名，台灣位居第178名，代表台灣是全球最不痛苦的經濟體。

美國《財星》（Fortune）雜誌報導，約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克編制的HAMI，源自經濟學家奧肯（Arthur Okun）於1960年代提出的「痛苦指數」概念。最新版的計算方式為：年末失業率乘以2，再加上通膨率與銀行放款利率，最後減去年均人均實質GDP成長率；名次越前面代表越痛苦，越後面則代表越不痛苦。

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在最「痛苦」的經濟體方面，2025年排名前5名依序為委內瑞拉、蘇丹、土耳其、伊朗與阿根廷。其中，委內瑞拉痛苦指數高達556.4916，遠高於其他國家，主要原因是通膨；蘇丹、伊朗與阿根廷的主要壓力來源也都是通膨，土耳其則主要受到放款利率拖累。

最「不痛苦」的經濟體方面，排名倒數5名、也就是表現最佳的5個經濟體，依序為台灣、新加坡、泰國、愛爾蘭與澳門。台灣此次以2.1159的痛苦指數排名第178名、位居末位，被評為全球最不痛苦的經濟體。從指數結構來看，影響台灣表現相對較大的項目是失業率。

至於其他較受關注的主要經濟體，英國排名第103名（放款利率）、法國第115名（失業率）、美國第119名（放款利率）、德國第147名（失業率）、南韓第155名（放款利率）、中國第164名（失業率），日本則排名第172名（通膨）。

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