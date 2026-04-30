焦點股》聯發科：Google先報喜 法說會前買盤卡位

聯發科今日下午召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日下午將召開線上法說會，聯發科AI ASIC（客製化晶片）大客戶Google上季營收與獲利都優於市場預期，將今年資本支出預估上調至1800億至1900億美元，並開始將其TPU晶片（張量處理器）直接銷售給部分客戶，聯發科早盤受到Google利多激勵，大漲逾4%，最高來到2685元，再創掛牌新高。

聯發科今早股價衝高後，隨即出現賣壓，股價一度翻黑，截至9:26分左右，聯發科股價小漲0.19%，暫報2585元，成交量逾5300張，上下震盪4.66%。

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Google推出第八代張量處理器TPU v8，並採用兩種專為不同用途打造的架構，TPU 8t（訓練用）與TPU 8i（推論用），聯發科以3奈米製程打造、代號ZebraFish 的TPU v8 晶片為TPU 8t，法人看好聯發科TPU 8t訂單有望上修，今日聯發科法說會管理層對AI ASIC業務的展望將是左右未來股價表現重要關鍵。

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