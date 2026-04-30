焦點股》聯電：雙利多 帶量衝高

聯電受雙利多激勵，股價帶量衝高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，公布第一季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第二季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，整體優於第一季，加上今起實施庫藏股，聯電 ADR噴漲9.35%，激勵今股價跳空達80元之上，以80.5元開出，並觸及80.9元，較昨上漲8.59%，截至9點08分，成交量6.96萬張，股價漲幅收斂到5%以下。

聯電第1季合併營收610.4億元，季減1.2%、年增5.5%；毛利率29.2%，營業利益112.76億元，季減7.8%、年增15.2%，業外挹注53.67億元，帶動稅後淨利為161.7億元，季增60.8%、年增達107.9%，每股稅後盈餘為1.29元，為近10季以來新高，追平2023年第3季。

請繼續往下閱讀...

展望第2季，聯電指出，受惠通訊領域需求明顯回溫，電腦、消費性電子與工業市場的穩健需求，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長，晶圓出貨量預估將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，毛利率持穩在約30%，產能利用率將提高至80%之上。為了考量成本提高與持續投資產能，公司預計下半年啟動漲價。

聯電啟動庫藏股計畫，從今日起至6月29日，自集中市場買回自家股票5萬張，以轉讓股份予員工，買回價格區間為52.5至109.5元，買回股份金額總上限達54.75億元。此次是聯電自2020年疫情股災以來，睽違六年再度實施庫藏股。

聯電昨收74.5元，下跌0.6元、跌幅0.8%，成交量11.97萬張，其中，外資賣超2.63萬張，投信賣超5029張、自營商賣超563張，三大法人賣超3.19萬張。

聯電法說雖釋出財報佳績，但外資出具最新報告，聯電下半年漲幅低於10%不如預期、台積電（2330）成熟製程的競爭未解除等三因素，僅給予「中立」評等，目標價68元，比昨收盤價74.5元還低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法