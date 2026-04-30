黃金又瀉慘創1低紀錄...「這些貴金屬」也完蛋

黃金價格週三（29日）續跌至一個月低點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）如預期維持利率不變，且交易員也擔心中東戰爭引發的通膨升溫，黃金價格週三（29日）續跌至一個月低點，此外，白銀、鉑金跌逾2.7%。

黃金現貨下跌1.4%，報每盎司4528.17美元，為3月下旬以來最低。

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黃金6月期貨下跌1%，報每盎司4561.50美元。

Fed維持利率不變，但出現自1992年以來分歧最大的一次決策。獨立金屬交易員Tai Wong說：「3名抱持異議的決策委員希望拿掉聲明中的寬鬆傾向，這給黃金帶來了一些壓力。」

Fed決議出爐後，交易員仍認定 Fed今年直到明年很長一段時間內都不會降息。由於美國支持對伊朗的戰爭，全球油價目前已經回到每桶100美元之上，加深通脹疑慮。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「只有川普和伊朗才能拯救市場，但雙方在達成協議方面毫無進展，油價也反映出這一點。因此，黃金前景目前並不樂觀。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌2.7%，報每盎司71.08美元。

現貨鉑金下跌3%，報每盎司1881.21美元。

現貨鈀金下跌0.4%，報每盎司1454.52美元。

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