3萬9失守！台積電、記憶體大暴走，指數收跌376點震盪逾900點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Fed利率不變，美股4大指數週三漲跌互見，不過，費半指數大漲2.35%，而聯電ADR飆逾9%，受此激勵，台股週四在晶圓雙雄、台光電、台達電、聯發科等重量級電子股開盤上漲帶動，指數開盤漲267.96點，以39571.46點開出，在記憶體、ABF載板、IC設計、矽智財、矽光子等電子股全面衝刺，加上機電、化學、生技等傳產助攻，指數開高走高，漲545點，來到39848點，不過，受到金融、航運、橡膠、鋼鐵等類股下跌拖累，加上台積電、鴻海、記憶體、面板、AI股股價翻黑，指數一路拉回，午盤過後，指數翻黑，尾盤在台積電大跌45元，指數直線摜破跌破3萬9，終場跌376.87點，上下震盪922點，收38926.63點，成交量達1.02兆元。

前10大成交額漲跌互見，台積電跌45元，收2135元，成交額為1049.16億元，排名第1；旺宏跌13元，收154元，成交額467.27億元，排名第2；聯發科漲35元，收2610元，成交額439.43億元，排名第3；台達電以平盤2165元作收，成交額為294.9億元，排名第4；群聯跌170元，收1900元，成交額為289.05億元，排名第5。

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欣興以漲停883元作收，成交額為285.74億元，排名第6；南亞科跌19.5元，收215.5元，成交額為274.08億元，排名第7；聯電漲2.8元，收77.3元，成交額259.22億元，排名第8；景碩漲20元，收528元，成交額為257.54億元，排名第9；京元電子漲19元，收302.5元，成交額209.9億元，排名第10。

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