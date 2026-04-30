高盛： 阿聯退出OPEC 將加劇中期石油供應上漲風險

阿拉伯聯合大公國（阿聯）近日突然宣布退出石油輸出國組織 （OPEC）與OPEC+，震動全球能源市場。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在中東能源供應緊張之際，阿拉伯聯合大公國（阿聯）近日突然宣布退出石油輸出國組織 （OPEC）與OPEC+，震動全球能源市場。對此，高盛（Goldman）表示看法，認為阿聯退出OPEC，對中期石油供應帶來的上漲風險大於短期影響。

《路透》報導，阿聯週二（28日）宣布，將自5月1日起退出OPEC與OPEC+。此舉削弱了OPEC對全球石油供應的控制，並可能在航線重新開放後，最終讓阿聯有更多空間提高產量。

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對此，高盛週三（29日）表示看法，指阿聯退出OPEC決定是在多年圍繞阿聯產量配額的討論後做出的，也發生在當前的地緣政治與石油市場背景下，阿聯曾遭到伊朗的重大攻擊，而伊朗是 OPEC成員之一，且不受產量配額限制。

由於美伊談判陷入僵局，投資者對中東供應長期中斷的擔憂加劇，週三油價上漲超過6%。

高盛表示，目前海峽實際上處於封閉狀態，限制了阿聯的產量。然而，阿聯此次退出OPEC意味著其基準情境存在上行風險，即阿聯原油產量將在2026年10月恢復至每日380萬桶，而戰前為每日360萬桶。

高盛還表示，其基準情境假設到2026年12月，海灣地區原油累計減產將達18.3億桶，一旦海峽重新開放，全球石油庫存將需要補充。

此外，高盛補充指出，阿聯國家石油公司ADNOC計劃在2027年前將產能提升至每日500萬桶。

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