高通CEO曝資料中心晶片即將出貨，盤後股價飆逾13%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠高通（Qualcomm）週三公佈財報，執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，公司將在年內開始向「1家大型超大規模資料中心營運商」交付資料中心晶片，受此消息激勵，盤後股價應聲飆逾13%。

CNBC報導，高通週三盤後，股價出現戲劇性反彈，在公布財報時，雖然第2季每股盈餘2.65美元，優於預期9美元，營收為106億美元（約新台幣3344.3億），符合預期，但第3季展望預計營收在92億美元（約新台幣2902.6億）至100億美元（約新台幣3155億）之間，低於 StreetAccount 分析師預期的101.9億美元（約新台幣3214.94億），在業績展望不如預期，盤後股價最初下跌了7%。

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不過，隨著艾蒙在電話會議中表示，公司將在年內開始向「1家大型超大規模資料中心營運商」交付資料中心晶片，雖然艾蒙沒有透露客戶身份，但表示將在6月高通投資者日上公佈更多細節。

艾蒙說，隨著AI產業從模型訓練轉向服務提供，資料中心正變得更為分散化，這為更多專用晶片創造機會。他強調：「我們正處於深刻的行業變革時期，代理型AI的興起，正在重塑我們每一個平台的產品路線圖。」

受此消息激勵，盤後股價應聲飆漲13.46%，報177美元。

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